ایف آئی اے نے بیرون ملک جانے والے مسافروں کی آسانی کیلیے امیگریشن سہولت کا آغاز کردیا

ایف آئی اے زونل آفس لاہور میں شہریوں کیلیے خصوصی دفتر قائم، عملہ ہر قسم کی امیگریشن سے متعلق معلومات فراہم کرے گا

ویب ڈیسک December 02, 2025
فوٹو ایکسپریس نیوز

وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) نے بیرون ملک جانے والے شہریوں کی سہولت کیلیے خصوصی امیگریشن انفارمیشن آفس قائم کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ایف آئی اے زونل آفس لاہور میں بیرون ملک جانے والے مسافروں کی سہولت کیلیے خصوصی امیگریشن انفارمیشن آفس قائم کیا گیا ہے جہاں سے شہریوں کو تمام رہنمائی فراہم کی جائے گی۔

ایف آئی اے کی جانب سے دفتر میں عملہ بھی تعینات کیا گیا ہے جو بیرون ملک جانے والے مسافروں کو امیگریشن قوانین، سفری تقاضوں اور دستاویزات کی تصدیق سے متعلق معلومات فراہم کرے گا۔

وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق معلوماتی آفس عوامی سہولت اور سروس ڈلیوری کو بہتر بنانے کے لیے اہم سنگِ میل ثابت ہوگا جبکہ اس کے ذریعے شہریوں اور امیگریشن ڈیسک کے درمیان رابطے بھی بہتر ہوں گے۔

اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ  خصوصی دفتر قیام کا مقصد سفر سے قبل معلومات تک آسان رسائی فراہم کرنا ہے۔ ترجمان ایف آئی اے نے کہا کہ شہری امیگریشن سے متعلق معلومات کے لیے 04299203690 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
