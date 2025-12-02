غذاؤں میں استعمال ہونے والا یہ عام تیل وزن میں اضافہ کر سکتا ہے!

اس سے قبل بھی اس تیل سے متعلق تحقیق میں بتایا جا چکا ہے

ویب ڈیسک December 02, 2025
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پروسیسڈ غذاؤں میں پایا جانے والا عام تیل (سویا بین آئل) جسم میں اپنے پراسیس ہونے کے طریقے کی وجہ سے وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔

اگرچہ یہ تیل گھریلو کھانوں میں زیادہ استعمال نہیں ہوتا، مگر سلاد ڈریسنگز، مارجرین اور چپس جیسی متعدد پراسیسڈ اشیا میں عموماً پایا جاتا ہے۔اس سے قبل بھی تحقیقات میں سویا بین آئل اور وزن بڑھنے کے درمیان تعلق سامنے آچکا ہے۔

کیلیفورنیا یونیورسٹی ریور سائیڈ کے محققین کی نئی تحقیق کے مطابق مسئلہ تیل میں نہیں بلکہ جسم کے اندر اس کے پراسیس ہونے کے طریقے میں ہے، جو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے پر وزن بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے۔

جامعہ کے ایک پروفیسر فرانسس سلیڈک کا کہنا تھا کہ سویا بِین آئل بنیادی طور پر مضر نہیں ہے بلکہ جس مقدار میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں ایسے راستے متحرک کر دیتا ہے جن سے نمٹنے کے لیے ہمارا جسم تیار نہیں ہوا ہوتا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی نیپا چورنگی حادثہ؛ ننھے ابراہیم  کی موت پر شوبز انڈسٹری سوگوار

کراچی نیپا چورنگی حادثہ؛ ننھے ابراہیم  کی موت پر شوبز انڈسٹری سوگوار

 Dec 02, 2025 01:53 AM |
اداکارہ سمانتھا رتھ پرابھو نے 10 سال بڑے بوائے فرینڈ کے ساتھ دوسری شادی کرلی

اداکارہ سمانتھا رتھ پرابھو نے 10 سال بڑے بوائے فرینڈ کے ساتھ دوسری شادی کرلی

 Dec 01, 2025 09:08 PM |
ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیشرفت

ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 01, 2025 03:58 PM |

متعلقہ

Express News

صوبائی محکمہ صحت کے ماتحت اسپتال مختلف نامکمل طبی سہولتوں کا شکار

Express News

پھینکے ہوئے آلو اب بنیں گے بیوٹی کریم کا خزانہ، سائنسدانوں کی حیران کن تحقیق

Express News

باڈی اگر فِٹ ہو تو دماغ بھی ’جوان‘ رہتا ہے

Express News

یہ چیز آپ کی ورزش کو ضائع کر سکتی ہے!

Express News

سندھ بھر میں ڈینگی کے مزید 232 کیسز رپورٹ

Express News

مصنوعی مٹھاس جگر کی مہلک بیماری کا سبب بن سکتی ہے: تحقیق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو