ربیکا خان کی رخصتی کی وائرل ویڈیو نے سب کو آبدیدہ کردیا

اداکار کاشف خان نم آنکھوں کیساتھ بیٹی کا ہاتھ تھام کر گاڑی تک لیکر گئے

ویب ڈیسک December 02, 2025
facebook whatsup
ربیکا خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل؛ والدین رو پڑے

اداکار اور کامیڈین کاشف خان کی بیٹی ربیکا خان کی شادی دھوم دھام سے انجام کو پہنچ گئی جس کا ہر ایک ایونٹ گزشتہ ایک برس سے سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔

ہر تہذیب و ثقافت میں شادی کی تقریبات میں الگ الگ رسومات سے رنگ و روشنی جھلک رہی ہوتی ہے جس پر گانے، رقص اور قہقہے ان کی مزید شان بڑھاتے ہیں۔ 

البتہ رخصتی ہر ہی تہذیب اور ثقافت میں سب سے جذباتی لمحہ ہوتا ہے جہاں لڑکی کے والدین خوشی کے ساتھ ساتھ جدائی کے دکھ سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں۔

معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر ربیکا خان کی شادی کی تقریبات میں بھی یہی رنگ چھایا رہا البتہ رخصتی کی ویڈیوز نے سب کو آبدیدہ کردیا۔

اداکار کاشف خان نے اپنی چہیتی بیٹی کو نم آنکھوں اور پُرامید دعاؤں کے ساتھ اس جذباتی انداز سے رخصت کیا کہ تمام مہمان آبدیدہ ہوگئے۔

 اس موقع پر بااعتماد ربیکا بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور رو پڑیں۔ باپ کا ہاتھ تھامے شوہر کی گاڑی تک پہنچیں اور پیا گھر سدھار گئیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز وائرل ہوگئیں جس پر صارفین نے ربیکا کے نئے سفر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور خصوصی دعائیں دیں۔

تاہم کچھ صارفین نے پہ در پہ ایونٹس اور لاتعداد ویڈیوز پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اب بس بھی کریں بیٹی کو جانے دیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ربیکا خان کی رخصتی کی وائرل ویڈیو نے سب کو آبدیدہ کردیا

ربیکا خان کی رخصتی کی وائرل ویڈیو نے سب کو آبدیدہ کردیا

Dec 02, 2025 11:49 PM |
جوان نظر آنے کیلیے صبا فیصل کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانے کی تصاویر وائرل؛ کڑی تنقید

جوان نظر آنے کیلیے صبا فیصل کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانے کی تصاویر وائرل؛ کڑی تنقید

Dec 02, 2025 11:26 PM |
گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

Dec 02, 2025 08:59 PM |

متعلقہ

Express News

جوان نظر آنے کیلیے صبا فیصل کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانے کی تصاویر وائرل؛ کڑی تنقید

Express News

گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

Express News

ہانیہ عامر کی نئی ویڈیو وائرل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

Express News

ربیکا خان اور حسین ترین کی شادی کی خوبصورت تصاویر وائرل

Express News

ربیکا خان کی بارات میں حادثہ، گاڑی کو آگ لگ گئی

Express News

رجب بٹ کی والدہ کا بہو کےلیے متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو