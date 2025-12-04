منگیتر کے کہنے پر شہری کو قتل کرنے والے ملزم کی سزائے موت کالعدم

نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج ہوا پھر بعد میں نامزد کیسے کیا، جج لاہور ہائیورٹ

ایوان عدل میں 5 اکتوبر کو ہوئے واقعات کی انکوائری ضروری ہے، درخواست گزار:فوٹو:فائل
لاہور:

لاہور ہائیکورٹ نے منگیتر کے کہنے پر شہری کو قتل کرنے والے ملزم کی سزائے موت کالعدم قرار دے دی۔

جسٹس شہرام سرور کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اپیل پر سماعت کی۔ عدالت نے ملزم نادر کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔

جسٹس شہرام سرور نے کہا کہ نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج ہوا پھر بعد میں نامزد کیسے کیا۔

مدعی وکیل نے بتایا کہ ملزم نادر سے پسٹل اور موٹر سائیکل ریکور ہوئی، ملزم کی سی ڈی آر ملزم کو واقع سے جوڑتی ہے۔ استدعا کی کہ عدالت ملزم کی اپیل خارج کرنے کا حکم دے۔

ملزم نادر کے خلاف تھانہ تھے شیخم قصور میں مقدمہ درج ہے۔ ملزم نادر کو ٹرائل کورٹ نے سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔
