عائزہ خان کاسمیٹک سرجری کے بعد ’مائیکل جیکسن‘ قرار

اداکارہ کی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے، کچھ نے تبدیلی کی تعریف بھی کی

ویب ڈیسک December 04, 2025
معروف پاکستانی اداکارہ عائزہ خان نے خوبصورتی میں اضافے کیلیے کاسمیٹک سرجری کروائی جس پر انہیں ملے جلے ردعمل کا سامنا ہے۔

عائزہ خان آجکل اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ یورپ میں سیر و تفریح کی غرض سے موجود ہیں۔

اداکارہ نے سماجی رابطے کی فوٹی ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اپنی نئی تصاویر شیئر کیں تو مداحوں نے نوٹس کیا کہ انہوں نے کاسمیٹک سرجری کروائی ہے۔

مداحوں نے خصوصاً بالوں کا انداز اور چہرے پر دیگر تبدیلیاں دیکھ کر سوالات کیے اور اندازا لگایا کہ اداکارہ نے کاسمیٹک سرجری کروائی ہے۔

اس حوالے سے عائزہ خان نے اپنے مداحوں کو تجسس میں رکھا ہوا ہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔

تصاویر وائرل ہوئیں تو ایک صارف نے لکھا کہ عائزہ خان تو اب مائیکل جیکسن لگ رہی ہیں۔

ایک اور صارف نے سوال کیا کہ ’آپ پہلے ہی خوبصورت ہیں تو پھر کیوں کاسمیٹک سرجری کروائی؟ ایک اور صارف نے نوٹس کرتے ہوئے لکھا کہ ’آپ کی ناکھ کو کیا ہوگیا۔

ایک صارف نے لکھا کہ مجھے یاد نہیں آپ کیسی تھیں مگر کچھ تبدیلی ضرور ہوئی ہے۔
