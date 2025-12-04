جنوبی افریقا کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ میں ٹاس ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم ایک روزہ فارمیٹ میں مسلسل 20 ٹاس ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔
ٹاس ہارنے کے اس سلسلے کا آغاز 2023 ورلڈ کپ فائنل میں اس وقت کے بھارتی کپتان روہت شرما سے شروع ہوا اور گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں قائم مقام کپتان کے ایل راہول بھی اس کی ایک کڑی بن گئے۔
بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق رائے پور میں جہاں ٹاس کے معاملے میں کے ایل راہول کو بدقسمت سلسلے کی کڑی بننا پڑا وہیں 358 رنز کے ہدف کا دفاع نہ کرپانے کی صورت میں ریکارڈ شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔
شماریاتی اعتبار سے ایسا ہونے کے امکانات 10 لاکھ میں ایک سے بھی کم ہوتے ہیں۔