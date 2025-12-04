مچل اسٹارک کا وسیم اکرم سے متعلق حیران کن بیان!

مچل اسٹارک نے ایشز کے دوسرے ٹیسٹ میں 6 وکٹیں حاصل کر کے وسیم اکرم کو پیچھے چھوڑا

ویب ڈیسک December 04, 2025
facebook whatsup

آسٹریلیا کے لیفٹ آرم فاسٹ بولر مچل اسٹارک نے پاکستان کے لیجنڈ بولر وسیم اکرم سے متعلق حیران کن بیان دے دیا۔

برسبین میں شروع ہونے والے ایشز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے روز مچل اسٹارک نے انگلینڈ کے چھ کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی جس کے بعد ان کی مجموعی وکٹوں کی تعداد 418 ہوگئی جو کہ وسیم اکرم سے چار زیادہ ہے۔

اس متعلق گفتگو کرتے ہوئے مچل اسٹار کا کہنا تھا کہ وسیم اکرم ان سے ابھی بھی بہت بہتر بولر ہیں۔ جہاں تک ان (اسٹارک) کا خیال ہے وہ (وسیم اکرم) لیفٹ آرم فاسٹ بولرز کے سب سے بلند مقام پر ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ان کے متعلق ایسی باتیں ہونا اچھا ہے لیکن وہ بس جلدی جلدی وکٹیں حاصل کرنے کی کوشش کرت ہیں۔

واضح رہے 418 وکٹوں کے ساتھ مچل اسٹارک اب کرکٹ کی تاریخ کے 15 ویں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بول بن گئے ہیں اور ان سے اوپر جنوبی افریقا کے سابق کپتان شان پولاک (421 وکٹیں) موجود ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دل والے دلہنیا لے جائیں گے، شاہ رخ خان کو کس بات کا اندازہ نہیں تھا؟

دل والے دلہنیا لے جائیں گے، شاہ رخ خان کو کس بات کا اندازہ نہیں تھا؟

 Dec 04, 2025 10:59 PM |
گلوکار حسن رحیم کا ہانیہ عامر کو کراچی کے لہجے میں جواب، ویڈیو وائرل

گلوکار حسن رحیم کا ہانیہ عامر کو کراچی کے لہجے میں جواب، ویڈیو وائرل

 Dec 04, 2025 11:00 PM |
ایشوریہ رائے کی نئی تصاویر دیکھ کر مداحوں کو اداکارہ کی جوانی یاد آگئی

ایشوریہ رائے کی نئی تصاویر دیکھ کر مداحوں کو اداکارہ کی جوانی یاد آگئی

 Dec 04, 2025 10:22 PM |

متعلقہ

Express News

بھارتی آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا سے متعلق بڑی خبر!

Express News

دوسرا ون ڈے: جنوبی افریقا نے بھارت کو 4 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

انٹرنیشنل اسکواش رینکنگ جاری، تین پاکستانی ٹاپ 100 میں شامل

Express News

ویرات کوہلی نے سچن ٹنڈولکر کا منفرد ریکارڈ برابر کردیا

Express News

فضاء میں 5900 فٹ بلندی پر فٹبال کھیلنے کے عالمی ریکارڈ کا دعویٰ، ویڈیو وائرل

Express News

ویمنز نیشنز لیگ فائنل: اسپین نے جرمنی کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو