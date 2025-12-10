فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی 2026 کی پہلی سہ ماہی میں ہوگی، وفاقی وزیر

اسلام آباد:
وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ 2026 کی پہلی سہ ماہی میں فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی ہو جائے گی۔
وزیر آئی ٹی شزہ فاطمہ خواجہ نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ چین نے پاک-چین اقتصادی راہداری (سی پیک) سے ہماری معیشت کو زندہ کیا اور 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ذریعے ہمارے انفرا اسٹرکچر کے پورے نظام میں نئی جان ڈالی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اب سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ زونگ نے پاکستان میں 2030 ڈیجیٹل روڈ میپ کے تناظر میں بھی بڑی سرمایہ کاری کی ہے اور حکومت پاکستان ڈیجیٹل نیشن ایجنڈے کو کامیابی سے آگے بڑھا رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ پر کام تیز کر دیا گیا ہے اور توقع ہے کہ اے آئی بیسڈ کلاؤڈ سروس اگلے سال کے وسط تک دستیاب ہوگی اور 2026 کی پہلی سہ ماہی میں فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی بھی ہوگی۔