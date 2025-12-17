پی ٹی آئی کا اسلام آباد بلدیاتی الیکشن میں بھرپور شرکت کا اعلان

تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن میں ضلع بھر میں کلین سویپ کرے گی، ترجمان پی ٹی آئی

ویب ڈیسک December 17, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد بلدیاتی الیکشن میں بھرپور شرکت کا اعلان کر دیا۔

پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے تمام اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس ہوا، میٹنگ کی صدارت صدر اسلام آباد ریجن عامر مسعود مغل نے کی۔

Express News

اسلام آباد بلدیاتی انتخابات، ڈی آر اوز اور آر اوز کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض

ریجنل سیکرٹری اور چیئرمین بلدیات کمیٹی ملک عامر علی اعوان سمیت سینیئر قیادت نے شرکت کی۔ سینیٹر فوزیہ ارشد، شعیب شاہین، سید فرزند شاہ اور علی بخاری بھی میٹنگ میں شریک ہوئے۔

پی ٹی آئی کے مطابق حکومت کی جانب سے بلدیاتی ایکٹ میں متنازع ترامیم کے باوجود الیکشن میں حصہ لیں گے، تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن میں ضلع بھر میں کلین سویپ کرے گی۔

ملک عامر علی اعوان کی قیادت میں بلدیات کمیٹی کے فوری قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ بلدیات کمیٹی کے تحت مشترکہ انتخابی منشور اور کمپین ٹیم تشکیل دی جائے گی۔

الیکشن مہم اور کاغذات نامزدگی کے لیے لیگل ٹیم کے قیام کا اعلان بھی کیا گیا، پارلیمانی بورڈ میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹس تقسیم کرے گا۔

ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق قربانیاں دینے والے نظریاتی کارکنان کو ٹکٹس میں ترجیح دی جائے گی، تمام یونین کونسلز میں پارٹی امیدواروں کی موجودگی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
