آئی پی ایل: آسٹریلوی آل راؤنڈر تاریخ کے تیسرے مہنگے کھلاڑی بن گئے

آسٹریلوی آل راؤنڈر کو کولکتہ نائٹ رائڈرز نے ریکارڈ قیمت میں خریدا

ویب ڈیسک December 17, 2025
آسٹریلوی آل راؤنڈر کیمرون گرین انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں فروخت ہونے والے سب سے مہنگے اوور سیز کھلاڑی بن گئے۔

26 سالہ آسٹریلوی آل راؤنڈر کو کولکتہ نائٹ رائڈرز نے منگل کے روز 2026 کے سیزن کے لیے ہونے والی نیلامی میں 25 کروڑ 20 لاکھ بھارتی روپے (77 کروڑ 68 لاکھ پاکستانی روپے) میں خریدا۔

اس ریکارڈ فروخت کے بعد کیمرون گرین آئی پی ایل کی تاریخ میں خریدے جانے والے تیسرے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر رشبھ پنت (27 کروڑ بھارتی روپے) اور دوسرے پر شریاس ایر (26 کروڑ 75 لاکھ) موجود ہیں۔

واضح رہے کیمرون گرین اس سے قبل ممبئی انڈینز اور رائل چیلنجرز بینگالورو کی جانب سے کھیل چکے ہیں۔ جبکہ 2025 میں کمر کی تکلیف کی وجہ سے انہوں نے سیزن میں حصہ نہیں لیا تھا۔
