خوشی کی محفل جیل کی سیر میں بدل گئی، دُلہا پھولوں کے ہار سمیت حوالات میں بند

پشاور میں رواں ماہ اب تک 11 دُلہوں کو ہوائی فائرنگ کے الزامات میں گرفتار کر کے حوالات کی سیر کروا دی گئی

ویب ڈیسک December 21, 2025
facebook whatsup

پشاور میں ہفتے کی شب تھانہ متھرا کی حدود میں شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دُلہے طاہر شاہ  کو پھولوں کے ہار سمیت گرفتار کر کے حوالات منتقل کر دیا۔

 واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں جن میں قانون کی عملداری واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، حکام کا کہنا ہے کہ ہوائی فائرنگ نہ صرف انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہے بلکہ اس سے خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے، اسی لیے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جا رہی۔

پشاور میں شادی بیاہ کی تقریبات کے دوران ہوائی فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف پولیس نے سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے جس کے تحت رواں ماہ اب تک 11 دُلہوں کو ہوائی فائرنگ کے الزامات میں گرفتار کر کے حوالات کی سیر کروا دی گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

رس گلے ختم ہونے پر شادی میدان جنگ بن گئی، دلہا اور دلہن کے اہلخانہ لڑ پڑے، ویڈیو وائرل

Express News

لاہور، شادی میں رقص کی محفل سجانے پر دلہا اور خواجہ سراؤں سمیت 32 ملزمان گرفتار

حکام کے مطابق شادی کی تقریب میں اگرچہ فائرنگ دُلہے کے دوست یا رشتہ دار کرتے ہیں، تاہم قانونی طور پر ذمہ داری دُلہے پر عائد ہوتی ہے جس کے باعث فائرنگ کرنے والے کے بجائے دُلہا بھی براہ راست کارروائی کی زد میں آتا ہے۔

ہوائی فائرنگ کے حوالےسے پشاور پولیس  کا دو ٹوک مؤقف ہے کہ شادی میں ہوائی فائرنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، فائر چاہے کوئی بھی کرے، تھانے دُلہا ہی جائے گا۔

شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ خوشی کے مواقع کو سوگ میں تبدیل نہ کریں اور قانون کا احترام کریں، پولیس کے مطابق کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے گا اور ہوائی فائرنگ میں ملوث افراد کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رہے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکارہ کی وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں شرکت پر سوال اٹھ گئے

بھارتی اداکارہ کی وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں شرکت پر سوال اٹھ گئے

 Dec 21, 2025 10:16 PM |
بیانات، اسکینڈلز اور سوشل میڈیا تنازعات: 2025 کے متنازع پاکستانی شوبز اسٹارز

بیانات، اسکینڈلز اور سوشل میڈیا تنازعات: 2025 کے متنازع پاکستانی شوبز اسٹارز

 Dec 21, 2025 10:30 PM |
ابھرتی ہوئی نوجوان اداکارہ نے کانٹینٹ کریئٹر سے منگنی کرلی

ابھرتی ہوئی نوجوان اداکارہ نے کانٹینٹ کریئٹر سے منگنی کرلی

 Dec 21, 2025 08:15 PM |

متعلقہ

Express News

صدرمملکت آصف زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے

Express News

محکمہ موسمیات کی اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

پنجاب پولیس کی راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑی کامیابی، 3 مغوی بازیاب

Express News

وفاقی حکومت پر خیبرپختونخوا کے 4 کھرب واجب الادا ہیں، مشیر خزانہ

Express News

کراچی؛ مختلف علاقوں میں ٹریلر اور ٹرک نے 2 افراد کی زندگی کے چراغ گل کر دیے، نوعمر لڑکا زخمی

Express News

پی ٹی آئی رہنماؤں کو ایک اور کیس میں 10،10 سال قید کی سزا سنا دی گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو