فوڈ ٹرینڈز؛ پاکستان میں پکوان کے نئے رجحانات

جدید ذائقوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں روایتی اور علاقائی ڈشز کی مقبولیت اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup

پاکستان میں تمام چھوٹے بڑے شہروں  میں تیزی سے بڑھتی فوڈ اسٹریٹس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک میں کھانے اور پکوان کے نئے رجحانات میں کس حد تک جدت آ رہی ہے۔

ملک میں دن بدن نہ صرف روایتی ڈشز کی مانگ بڑھ رہی ہے بلکہ جدت اور کھانوں میں تخلیقی پن کو بھی پاکستانی شیفس اور ریستوران بڑی تیزی کے ساتھ اپنا رہے ہیں۔ یہ بڑھتے ٹرینڈز نہ صرف ذائقے کو نئی جہت دیتے ہیں بلکہ ملک بھر میں خوراک کی ثقافتی ہم آہنگی کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔

اس حوالے سے ایک نمایاں رجحان فیوژن کھانوں کا ہے، یعنی پاکستانی مسالوں کو بین الاقوامی ڈشز کے ساتھ ملا کر نئے اور دلچسپ ذائقے بنانا اور اس دوڑ میں شیف اب روایتی بریانی کو سوشی رول، یا چکن تکہ کو سینڈوچ میں تبدیل کر رہے ہیں، جو نوجوان اور جدت کے دلدادہ افراد میں کافی مقبول ہو رہا ہے۔

صحت کا شعور بڑھنے کے نتیجے میں پاکستان میں پلانٹ بیسڈ اور کم کارب کھانے بھی تیزی سے اپنا مقام بنا رہے ہیں۔ لوگ اب ایسے کھانے تلاش کر رہے ہیں جو پروٹین سے بھرپور ہوں مگر گوشت کی مقدار کم ہو اور اسی رجحان نے ریسٹورانٹس کو جکوینو، فلیکسسیڈ یا سبزیوں پر مبنی متبادل پکوان شامل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 

مزید پڑھیں

Express News

کراچی: شہر میں آم کے 28 ذائقوں کا منفرد دسترخوان، لذیذ پکوانوں پر شائقین فدا

یہی وجہ ہے کہ ملک میں فوڈ اسٹریٹس جا بجا نظر آ رہی ہیں۔ روایتی گلیوں کے کھانے والے اسٹال اب ہائیجین پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور نئے فاسٹ فوڈ ٹرک جیسے چیس نان برگر، تندوری موموز اور دیسی اسپائسی شوارما پیش کر رہے ہیں۔ ان ڈشز میں مقامی مسالے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ جدید انداز اور مزہ دونوں کو برقرار رکھا جائے۔

ایک اور قابل ذکر ٹرینڈ پائیداری اور ماحولیاتی شعور بھی ہے۔ یعنی ریستوران اب بائیوڈیگریڈیبل پیکیجنگ استعمال کر رہے ہیں اور معیاری اجزا کا استعمال کرکے ماحول سے منفی اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کلاؤڈ کچن بزنس ماڈل بھی بڑھ رہا ہے، جس سے کم خرچ اور کم فضلہ پیدا ہوتا ہے۔ 

ہمارے ہاں روایتی اور علاقائی ڈشز کی بھی مقبولیت اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ مثال کے طور پر بنوں پلاؤ (پختونخوا کا مشہور پلاؤ) اور سائی بھاجی (سبزیوں، چاول  اور دال کا ملا جلا سالن) کئی علاقوں میں پسند کیا جا رہا ہے۔ ان پکوانوں میں وہ دیسی ذائقے اور غذائیت دونوں ہیں جن کی مقبولیت کبھی کم نہیں ہوتی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |
کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

کرن جوہر کی نئی فلم ریلیز سے پہلے ہی تنازع کا شکار، 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

 Dec 21, 2025 12:10 AM |
سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

سلمان خان کے بھائی نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی

 Dec 21, 2025 11:31 PM |

متعلقہ

Express News

فٹنس عادات صرف جسم نہیں، زندگی کو بھی متوازن بناتی ہیں

Express News

کچن کے اجزا سے چمکتی جلد، لیکن کیا یہ محفوظ طریقہ ہے؟

Express News

کچھ لوگ 100 سال سے زیادہ کیسے جی لیتے ہیں؟ سائنس کی حیران کُن دریافت

Express News

سردیوں میں ہونٹ خشک اور پیاس کیوں زیادہ لگتی ہے؟  احتیاطی تدابیر جانیے!

Express News

وزن کم کرنے کی کوشش میں کون سی غلطیاں سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں؟

Express News

کاسمیٹک سرجری نے 34 سالہ خاتون کی جان لے لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو