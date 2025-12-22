وزیر اعظم انڈر 19 ٹیم کو شاندار کامیابی پر ظہرانہ دیں گے

ظہرانے میں سمیر منہاس کو خصوصی انعام سے نوازا جائے گا، ذرائع

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

وزیر اعظم شہباز شریف انڈر19 ٹیم کو بھارت کیخلاف ایشیا کپ میں شاندار کامیابی پر ظہرانہ دیں گے۔ 

ذرائع کے مطابق ظہرانے میں سمیر منہاس کو خصوصی انعام سے نوازا جائے گا۔ اس موقع پر قومی انڈر 19 ٹیم کے تمام کھلاڑی اور کوچنگ اسٹاف شریک ہوگا۔ 

واضح رہے کہ قومی انڈر 19 ٹیم نے گزشتہ روز ایشیا کپ کے فائنل میں روایتی حریف بھارت کو 191 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دی تھی۔

 پاکستان کی فاتح انڈر 19 کرکٹ ٹیم اتوار اور پیر کی درمیانی شب وطن واپس پہنچ گئی، جہاں نوجوان شاہینوں کا شاندار، پُرجوش اور یادگار استقبال کیا گیا۔

خیال رہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی بھی قومی انڈر 19 ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کرچکے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، بیان حلفی میں بڑا مطالبہ کردیا

 Dec 22, 2025 11:35 AM |
ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

ایک اور معروف اداکارہ کیساتھ ہجوم کی بدسلوکی، ویڈیو وائرل

 Dec 22, 2025 10:58 AM |
مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

مشہور بھارتی اداکارہ کی فلم کے سیٹ میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات پر لب کشائی

 Dec 21, 2025 12:09 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کو وکٹ کیپنگ میں نئے آپشنز کی تلاش، سلیکٹرز نے دو کھلاڑیوں پر نظیں جمالیں

Express News

شکستوں کے گرداب میں پھنسی پاکستان ہاکی ٹیم ایک اور مشکل کا شکار ہوگئی

Express News

چھکے چوکوں کی برسات؛ سمیر منہاس نے بھارت کیخلاف میچ میں تاریخ رقم کردی

Express News

سکھر میں انٹرنیشنل میراتھن مراکش کے الیوسوف عبدالماجد نے جیت لی

Express News

ایشیا کپ انڈر 9 فائنل: کیا بھارت آج محسن نقوی سے ٹرافی وصول کرے گا؟

Express News

نیوزی لینڈ کے اوپنرز نے ٹیسٹ کرکٹ میں نیا تاریخی ریکارڈ قائم کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو