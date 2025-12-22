لانڈھی، استعمال شدہ کپڑوں کی فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پالیا گیا

واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ، 13 فائر ٹینڈرز ، 2 اسنارکل اور واٹر باؤزر نے آگ بجھانے میں حصہ لیا

منور خان December 23, 2025
فوٹو ایکسپریس

لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں استعمال شدہ کپڑوں کی فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دہی دیکھتے شدت اختیار کی تاہم کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق فیکٹری میں ہونے آتشزدگی کے دوران دھویں کے سیاہ بادل پورے علاقے میں چھا گئے جو کہ کئی کلو میٹر دور سے دکھائی دے رہے تھے۔

آتشزدگی کی اطلاع ملتے ہی کے ایم سی فائر بریگیڈ کا عملہ اور ریسکیو 1122 کی فائر اینڈ ریسکیو ٹیم ایمبولینس اور فائر ٹینڈرز کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کیں۔

 ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق آگ زیڈ اے انٹرپرائزز نامی فیکٹری کی دوسری منزل پر تھی تاہم چھٹی کا وقت ہونے کے باعث آتشزدگی کے وقت فیکٹری میں کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔

فیکٹری میں لگنے والی آگ کی اطلاع پر کے ایم سی فائر بریگیڈ کے مختلف اسٹیشنز سے مزید فائر ٹینڈرز اور اسنارکل موقع پر پہنچ گئیں تاہم مجموعی طور پر 13 فائر ٹینڈرز ، 2 اسنارکل اور واٹر باؤزر کی مدد سے فائر بریگیڈ کے عملے نے ساڑھے تین گھنٹے سے زائد کی سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پاتے ہوئے کولنگ کا عمل شروع کر دیا۔

فیکٹری کی عمارت گراؤنڈ پلس ٹو تھی جس کی دوسری منزل پر آگ لگی تھی جسے فائر فائٹرز نے وہیں تک محدود رکھا اور اسے مزید پھیلنے نہیں دیا۔

اس حوالے سے جائے وقوعہ پر موجود ترجمان ایکسپورٹ پروسسنگ زون نے بتایا کہ آگ شام 5 بجے لگی جس کی اطلاع پر ابتدائی طور پر 4 فائر ٹینڈرز فوری طور پر پہنچ گئی تھیں تاہم اسنارکل آنے کے بعد آگ پر قابو پانے میں مدد ملی جبکہ فائر سیفٹی کے حوالے سے آڈٹ کیا جارہا ہے۔

3 ہزار گز کے یونٹ کی دوسری منزل پر آگ لگی خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بیشتر اسٹاف کی چھٹی ہوچکی تھی۔

واضح رہے کہ رواں سال کے دوران آتشزدگی کے 6 سے 7 واقعات ہوئے ہیں جس میں آتشزدگی کی وجہ سے رواں سال 4 عمارتیں بھی مخدوش ہو کر گر چکی ہیں۔

اس موقع پر موجود چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے بتایا کہ آگ پر مکمل قابو پانے کے لیے کولنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جو رات گئے تک جاری رہا تاہم ہائیڈرنٹ میں پانی کے پریشر میں کمی کی وجہ سے مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔

انہوں نے کہا کہ ایسے سانحات سے بچنے کے لیے مزید مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے جبکہ ایسی صورتحال میں میئر کراچی آن بورڈ رہتے ہیں۔

ریسکیو 1122 کی فائر افسر عروسہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ آتشزدگی کی اطلاع ملتے ہی عملہ موقع پر پہنچ گیا اور آگ پر قابو پانے کی کارروائیوں میں حصہ لیا اور سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا ، فوری طور پر آتشزدگی کی وجہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کی مالیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔
عالمی شہرت یافتہ گلوکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

عالمی شہرت یافتہ گلوکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Dec 23, 2025 12:25 AM |
شہید ایس ایس پی چوہدری اسلم کے بیٹے کے نکاح کی تقریب، تصاویر سامنے آگئیں

شہید ایس ایس پی چوہدری اسلم کے بیٹے کے نکاح کی تقریب، تصاویر سامنے آگئیں

 Dec 22, 2025 12:47 AM |
بالی ووڈ کے وہ منفی کردار جنھوں نے 2025 میں ولن کی تعریف بدل دی

بالی ووڈ کے وہ منفی کردار جنھوں نے 2025 میں ولن کی تعریف بدل دی

 Dec 22, 2025 06:44 PM |

