سال نو پر راولپنڈی اور اسلام آباد میں فول پروف سکیورٹی اور ٹریفک پلان نافذ

اسلام آباد میں شام 7 بجے سے رات 3 بجے تک ہیوی ٹریفک بند رہے گا

ویب ڈیسک December 31, 2025
facebook whatsup
راولپنڈی:

سال نو کی آمد پر راولپنڈی اور اسلام آباد میں جامع سکیورٹی اور ٹریفک پلان ترتیب دے دیا گیا۔

راولپنڈی پولیس کے مطابق سال نو کے موقع پر 5 ہزار سے زائد افسران و اہلکار سکیورٹی ڈیوٹی سرانجام دیں گے جبکہ 850 سے زائد افسران ٹریفک کے فرائض انجام دیں گے۔ ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے شہر بھر میں 70 سے زائد خصوصی پکٹس قائم کر دی گئی ہیں جبکہ ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کی روک تھام کے لیے تمام تھانوں میں اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔

سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی کا کہنا ہے کہ ہوائی فائرنگ، آتش بازی اور ون ویلنگ پر مکمل پابندی عائد ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہوائی فائرنگ میں ملوث افراد کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ڈولفن فورس، محافظ اسکواڈ اور تھانوں کی موبائلز مسلسل گشت کریں گی۔ سال نو کے موقع پر مسیحی برادری کی عبادات کے لیے بھی مؤثر اور فول پروف سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔

دوسری جانب اسلام آباد ٹریفک پولیس نے نیو ائیر نائٹ کے لیے خصوصی ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ٹریفک پولیس کے 350 سے زائد افسران و اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ 31 دسمبر شام 7 بجے سے رات 3 بجے تک وفاقی دارالحکومت میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد رہے گی۔

نیو ائیر نائٹ کی تقریبات کے باعث ایکسپریس ہائی وے، جناح ایونیو، سری نگر ہائی وے، کلب روڈ، مری روڈ اور پارک روڈ سمیت جناح ایونیو فلائی اوور، زیرو پوائنٹ، کھنہ اور پی ڈبلیو ڈی انڈر پاس پر شدید ٹریفک دباؤ متوقع ہے۔

ہلڑ بازی، ون ویلنگ اور ریش ڈرائیونگ کی روک تھام کے لیے 8 خصوصی اسکواڈز تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ بچوں کو ون ویلنگ اور انڈر ایج ڈرائیونگ سے روکیں۔ کار اسکیٹنگ اور تیز رفتاری پر سخت کارروائی کی جائے گی جبکہ تفریحی مقامات پر خصوصی ٹریفک نفری تعینات ہوگی۔

ٹریفک پولیس کے مطابق شام 7 بجے سے رات 3 بجے تک شہری متبادل راستوں کا استعمال کریں، سڑکوں پر گاڑیاں پارک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

 Dec 31, 2025 11:40 AM |
ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

 Dec 31, 2025 01:25 AM |
بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

 Dec 30, 2025 10:36 PM |

متعلقہ

Express News

آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا سال نو پر ہوائی فائرنگ سے متعلق اہم پیغام

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

اڈیالہ جیل کے قریب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا، پولیس ایکشن پر بیشتر کارکنان منتشر

Express News

اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان

Express News

کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی شروع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو