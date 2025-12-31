پنجاب میں جنگلی حیات کے تحفظ و فروغ کیلئے 9.4 ارب روپے کے دو منصوبوں کی منظوری

منصوبوں کے تحت قدرتی مساکن کی بحالی، جنگلی حیات کی آبادکاری اور ایکو ٹورازم پر کام کیا جائے گا

آصف محمود December 31, 2025
facebook whatsup
لاہور:

پنجاب حکومت نے جنگلی حیات کے تحفظ اور ایکو ٹورزم کے فروغ کے لیے مجموعی طور پر 9.4 ارب روپے کے دو بڑے منصوبوں کی منظوری دے دی۔

ان منصوبوں کا دائرہ کار جہلم، اٹک، چکوال، میانوالی، چھانگا مانگا، لال سہانرہ بہاولپور، صحرائے چولستان اور ڈی جی خان میں کوہِ سلیمان کے پہاڑی علاقے ہیں۔ پہلا منصوبہ پنجاب وائلڈ لائف کنزرویشن اینڈ ہیبی ٹیٹ ریسٹوریشن پروگرام ہے، جس کی لاگت 3.9 ارب روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس منصوبے کے تحت جنگلی حیات کی کم ہوتی آبادی کو مستحکم کرنے، مساکن کی بحالی اور مقامی کمیونٹی کو تحفظ کے عمل میں شامل کیا جائے گا۔

سالٹ رینج کالا چٹا رینج اور کوہِ سلیمان میں کمیونٹی بیسڈ کنزرویسیز قائم کی جائیں گی جبکہ اڑیال، چنکارہ اور سلیمان مارخور کی آبادی میں اضافے کے لیے بریڈنگ اور ری انٹروڈکشن کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی طرح اسی منصوبے میں تیتر کی افزائش نسل کے لیئے بریڈنگ سنٹر اور کمیونٹی بیسڈ کنزروینسیز بھی ان علاقوں میں بنائی جائیں گی جبکہ پاڑہ، سانبھر، چیتل ہرنوں اور نیل گائے ، کالا ہرن اور چنکارہ کی افزائشِ نسل و دوبارہ آبادکاری بھی اسی منصوبہ میں متعلقہ علاقوں میں شامل ہے۔

دوسرا منصوبہ ایکو ٹورزم سالٹ رینج و لال سہانرا نیشنل پارکس سے متعلق ہے جس کی مجموعی لاگت 5.5 ارب روپے ہے۔ اس منصوبے کے تحت ایکو لاجز، سیاحوں کے لیے سہولیات، فیملی پکنک ایریاز، ہائیکنگ ٹریکس، ویو پوائنٹس اور دیگر ماحول دوست سیاحتی سرگرمیوں کے انفراسٹرکچر کو فروغ دیا جائے گا۔ موٹروے ایم ٹو پر سالٹ رینج کے مقام پر ایک نیا انٹرچینج بھی منصوبے کا حصہ ہے تاکہ سیاحتی رسائی بہتر بنائی جا سکے۔

ڈائریکٹرجنرل پنجاب وائلڈ لائف مبین الہی کے مطابق یہ منصوبے پہلی بار صوبے میں کنزرویشن، سیاحت اور مقامی کمیونٹی کی شراکت کو ایک مشترکہ حکمتِ عملی کے تحت جوڑ رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس ماڈل سے نہ صرف جنگلی حیات اور قدرتی ماحول کو تحفظ ملے گا بلکہ مقامی آبادی کے لیے روزگار اور معاشی مواقع بھی پیدا ہوں گے۔

وائلڈلائف حکام کے مطابق ایکو ٹورزم کا منصوبہ جون 2027 جبکہ قدرتی مساکن کی بحالی و جنگلی جانوروں کی آبادکاری کا منصوبہ دو سال مذید آ گے تک مکمل کیے جائیں گے، جبکہ مقامی کمیونٹی نے انہیں علاقے کی پائیدار ترقی اور سیاحت کے فروغ کے لیے مثبت اقدام قرار دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

2025 میں انتقال کرجانے والے 10 مشہور شوبز شخصیات  

 Dec 31, 2025 11:40 AM |
ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

ثانیہ اشفاق کی طلاق کے بعد عماد وسیم اور انکی مبینہ گرل فرینڈ کو سخت وارننگ

 Dec 31, 2025 01:25 AM |
بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

بھارتی سپر اسٹار موہن لال کی والدہ 90 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

 Dec 30, 2025 10:36 PM |

متعلقہ

Express News

آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا سال نو پر ہوائی فائرنگ سے متعلق اہم پیغام

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

Express News

اڈیالہ جیل کے قریب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا، پولیس ایکشن پر بیشتر کارکنان منتشر

Express News

اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان

Express News

کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی شروع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو