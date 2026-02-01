روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

بالی ووڈ کے معروف فلم ڈائریکٹر روہت شیٹی کے گھر کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی کے علاقے جُہو میں ہفتہ کو رات گئے نامعلوم افراد نے روہت شیٹی کی رہائش گاہ کے باہر متعدد راؤنڈ فائر کیے تاہم خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت روہت شیٹی گھر پر ہی موجود تھے، فائرنگ کے فوراً بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لیکر شواہد اکٹھے کیے گئے جبکہ سیکیورٹی مزید سخت کردی گئی ہے۔
دوسری جانب اس فائرنگ کی ذمہ داری لارنس بشنوئی گینگ نے قبول کرلی ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے ایک بیان میں گینگ کے ارکان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائی ان ہی کی جانب سے کی گئی ہے اور ساتھ ہی روہت شیٹی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔
ممبئی پولیس اور کرائم برانچ نے مشترکہ طور پر واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ حملہ آوروں کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے اور جلد ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
واضح رہے کہ حالیہ عرصے میں بالی ووڈ سے وابستہ شخصیات کو دھمکیوں اور سیکیورٹی خدشات کا سامنا رہا ہے جس کے بعد اس واقعے نے ایک بار پھر شوبز شخصیات کے تحفظ پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔
گزشتہ سال سلمان خان کی باندرہ میں واقع رہائش گاہ گلیکسی اپارٹمنٹس کے باہر بھی فائرنگ ہوئی تھی جس میں لارنس بشنوئی گینگ کا نام سامنے آیا تھا۔ اب اسی گینگ نے روہت شیٹی کے گھر کے باہر فائرنگ کی ذمہ داری قبول کی ہے۔