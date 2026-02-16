آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں پاکستان کے خلاف بھارت کی جیت پر بالی ووڈ اسٹارز کا ردعمل وائرل ہوگیا۔
بھارت نے آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے میں پاکستان کو 61 رنز سے شکست دے کر سپر ایٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرلیا ہے۔
فتح کے بعد متعدد بالی ووڈ شخصیات نے سوشل میڈیا پر بھارتی ٹیم کو مبارکباد دی۔
بالی ووڈ اداکاروں اجے دیوگن، ارجن رامپال، انوپم کھیر، انیل کپور سمیت دیگر شخصیات نے بھارتی ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔
اجے دیوگن نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا ’یہ شاندار ٹیم جیت کو بالکل آسان بنا دیتی ہے۔ کیا کھیلا ہے‘۔
اداکار ارجن رامپال نے انسٹاگرام پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ’کام تمام! سپر 8 میں پہنچنے کے لیے زبردست کارکردگی، مین اِن بلیو کو مبارکباد، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں‘۔
اداکار انوپم کھیر نے میچ کے اختتامی لمحات کی ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ قہقہے لگاتے اور نعرے لگاتے سنے گئے۔
انیل کپور نے بھارتی ٹیم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ’اور ایسے کیا جاتا ہے! بھارتی ٹیم پر فخر ہے‘۔
اداکار وویک اوبرائے نے ٹوئٹ کیا کہ یہ موقع بھی گیا! ایشان کشن کے 40 گیندوں پر شاندار 77 رنز اور جسپریت بمراہ اور ہاردک پانڈیا کی ابتدائی وکٹیں شاندار رہیں۔