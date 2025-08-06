اداکار انور علی کی طبیعت ناساز، لاہور کے نجی اسپتال میں داخل

71 سالہ اداکار کو فالج اور دل کے مسائل لاحق ہیں

ویب ڈیسک August 06, 2025
اداکار انور علی کی طبیعت ناساز ہونے پر انہیں لاہور کے نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے

معروف فلم، ٹی وی اور اسٹیج اداکار انور علی کی طبیعت شدید ناساز ہونے کے باعث انہیں لاہور کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

71 سالہ اداکار کو فالج اور دل کے مسائل لاحق ہیں، جن کے باعث وہ گزشتہ کچھ مہینوں سے علیل تھے۔

ذرائع کے مطابق، انور علی کی حالت گزشتہ تین دنوں میں خراب ہوئی، جس کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ اس وقت آئی سی یو میں زیر علاج ہیں۔

ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انور علی کا علاج جاری ہے اور وہ اب روبصحت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔

اداکار کے بیٹے نے میڈیا کو بتایا کہ انور علی گزشتہ کئی ماہ سے مختلف طبی مسائل کا سامنا کر رہے تھے، تاہم ان کی صحت کا حالیہ بگڑنا خاندان کے لیے تشویش کا باعث بنا ہے۔

انور علی کا شمار پاکستانی فلم اور تھیٹر کی دنیا کے بہترین کامیڈینز اور اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی انفرادیت اور مزاح کے ذریعے لاکھوں دل جیتے۔

اداکار انور علی کے مداح اور شوبز شخصیات ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ 

 

 
