12 سال پُرانی فلم کا آخری سین AI سے تبدیل کرکے دوبارہ ریلیز؛ ہیرو کا احتجاج

فلم رانجھنا کے آخری سین میں ہیرو مر جاتا ہے لیکن 12 سال دوبارہ ریلیز کی گئی فلم میں اسے زندہ کردیا گیا

ویب ڈیسک August 06, 2025
دھنوش نے AI کی مدد سے فلم رانجھنا کے اختتام تبدیل کرنے پر سخت ردعمل دیا، اسے غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا۔

ساؤتھ انڈین فلم ‘رانجھنا’ کا آخری سین 12 سال بعد AI کی مدد سے دوبارہ بنایا گیا اور ریلیز بھی کردیا گیا تاہم فلم کے ہیرو دھنوش کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق 2013 میں ریلیز ہونے والی فلم رانجھنا کے اس سال دوبارہ ریلیز ہونے پر تنازع کھڑا ہوگیا۔

آنند ایل رائے کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم کے مرکزی اداکار دھنوش نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔

دھنوش نے سوشل میڈیا پر کہا کہ اس تبدیلی نے فلم کی اصل روح چھین لی۔ یہ وہ فلم نہیں ہے جس سے میں 12 سال پہلے جڑا تھا۔ AI کے ذریعے اختتام تبدیل کرنا فن اور فنکاروں کے لیے خطرناک مثال ہے۔

ادکار دھنوش نے آخری سین کی 12 سال بعد تبدیلی اور دوبارہ ریلیز کرنے کے عمل کو سینما کی میراث کے لیے خطرہ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ایسے تبدیلیوں کے خلاف سخت قوانین بنائے جائیں۔

فلم کے ڈائریکٹر آنند ایل رائے نے بھی غصے اور حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے اس اقدام کو غیر ذمہ دارانہ اور خوفناک قرار دیا۔

انھوں نے مزید کہا کہ مجھے یا فلم کی کسی بھی تخلیقی ٹیم کو اس AI ترمیم سے متعلق نہ کوئی مشورہ کیا گیا نہ ہی اطلاع دی گئی جو ایک غیر اخلاقی اقدام ہے۔

 
