علی رضا ساتھی اداکارہ انمول بلوچ سے شادی کرنے والے ہیں؟

ویب ڈیسک August 07, 2025
پاکستان شوبز کے اداکار علی رضا نے ساتھی اداکارہ انمول بلوچ سے شادی کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی۔ 

ایک حالیہ انٹرویو میں علی رضا سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ انڈسٹری میں ہی شادی کریں گے۔ جس پر اداکار نے جواب دیا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تاہم اس بارے میں وقت اور صورتحال کے مطابق ہی معلوم ہوسکے گا۔ 

علی رضا نے واضح کیا کہ وہ اس وقت کسی کے بھی ساتھ تعلقات میں نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ساتھی اداکارہ انمول بلوچ صرف ان کی اچھی دوست ہیں اور ان سے شادی کو کائی امکان نہیں ہے۔ 

یاد رہے کہ ایک ڈرامے میں آن اسکرین آنے والی علی رضا اور انمول بلوچ کی جوڑی کو ناظرین کی جانب سے بےحد پسند کیا گیا تھا جس کے بعد یہ قیاس آرائیاں شروع ہوگئیں تھی کہ وہ دونوں تعلق میں ہیں اور شادی کرنے والے ہیں۔ 

دوسری جانب کچھ وقت قبل اداکارہ انمول بلوچ کی کسی ساستدان کے بیٹے سے شادی کی افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں جس کی اداکارہ نے تردید کردی تھی۔ 
