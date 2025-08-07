رجنی کانت کو فلمی دنیا میں 50 برس مکمل، مداح نے 5 ہزار سے زائد تصاویر سے مندر سجا دیا

ساؤتھ سنیما کے سپر اسٹار رجنی کانت نے اپنے فلمی سفر کا آغاز 1975 میں کیا تھا

ویب ڈیسک August 07, 2025
تامل فلم انڈسٹری میں سپر اسٹار رجنی کانت کے 50 سال مکمل ہوگئے ہیں جس کا مداحوں کی جانب سے پرجوش انداز میں جشن منایا جارہا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق رجنی کانت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کارتک نام کے ایک مداح نے مدورائی میں سپر اسٹار کے نام پر بنے ’رجنی کانت مندر‘ کو ان کی 5,500 سے زیادہ تصاویر کے ساتھ سجا کر انڈسٹری میں 50 سال مکمل ہونے کا انوکھے انداز میں جشن منایا۔ 

رجنی کانت کے اس ’ڈائی ہارٹ فین‘ نے اداکار سے اپنی گہری محبت اورعقیدت کا اظہار  کرتے ہوئے عبادت کے طور پر مندر میں لگی ان کی مورتی کو غسل بھی دیا۔

اس مندر کا افتتاح کچھ سال قبل کیا گیا تھا جس میں رجنی کانت کا 300 کلو وزنی بت ہے اور یہ اداکار کے مداحوں کے گہرے جذباتی تعلق اور نسل در نسل سپر اسٹار کی بے پناہ مقبولیت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 

ساؤتھ سنیما کے سپر اسٹار رجنی کانت نے اپنے فلمی سفر کا آغاز 1975 میں کیا تھا اور اسے آج تک کامیابی سے جاری رکھا ہوا ہے۔ 74 سال کی عمر میں، سپر اسٹار رجنی کانت تامل سنیما کے صف اول کے اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 100 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ 
