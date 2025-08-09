آج سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 3ڈالر کی کمی سے 3ہزار 397ڈالر کی سطح پر آگئی۔
عالمی مارکیٹ میں کمی کے باعث ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 300روپے کی کمی سے 3لاکھ 62ہزار 400روپے کی سطح پر آگئی۔
اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 257روپے گھٹ کر 3لاکھ 10ہزار 699روپے کی سطح پر آگئی۔
اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت 9روپے کی کمی سے 4ہزار 064روپے اور دس گرام چاندی کی قیمت بھی 7روپے کی کمی سے 3ہزار 484روپے کی سطح پر آگئی۔