رہنما خالصتان تحریک کی آپریشن سندور کے حقائق منظر عام پر لانے والی پاکستانی کتاب کی حمایت

سکھ آزادی کے سب سے طاقتور رہنما کی حمایت پر بھارت میں سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی

ویب ڈیسک August 10, 2025
خالصتان تحریک کے رہنما کی جانب سے آپریشن سندور کے حقائق منظر عام پر لانے والی پاکستانی کتاب کی پذیرائی کی گئی۔

سکھ برادری کے باوقار اسکالر ڈاکٹر امرجیت سنگھ نے آپریشن سندور کے حقائق پر مبنی پاکستانی کتاب پر مثبت تبصرہ کیا ہے۔

خالصتان تحریک کے سب سے مؤثر رہنما ڈاکٹر امرجیت سنگھ نے 11 اگست کو شائع ہونے والی کتاب کی کھل کر حمایت کی، سکھ آزادی کے سب سے طاقتور رہنما کی حمایت پر بھارت میں سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی۔

ڈاکٹر امرجیت سنگھ کا تبصرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت نے اپریل میں پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر جنگ کا بہانہ بنایا، چار روزہ جنگ میں بھارت کا فوجی وقار اور سفارتی ساکھ خاک میں مل گئی۔ بھارت 35 ممالک میں ایڈہاک ڈیلیگیشن بھیج کر فالس فلیگ چھپانے کی کوشش کرتا رہا۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کا عسکری اور سفارتی رتبہ عالمی سطح پر مزید بلند ہوا، بھارتی حکومت اور جھوٹ پر مبنی بھارتی میڈیا مسلسل جھوٹا بیانیہ دہرا رہا ہے، تحقیقی صحافی احمد حسن العرابی اور مرتضیٰ سولنگی نے "The War That Changed Everything" کتاب میں سچ بے نقاب کیا۔

ڈاکٹر امرجیت سنگھ نے کہا کہ 11 اگست کو شائع ہونے والی کتاب پہلگام اور دیگر واقعات پر مبنی اہم شواہد سامنے لائے گی، 20 مارچ کو چٹھی سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کا قتل عام بھارتی ایجنسیوں کا کھیل تھا اور پلوامہ واقعے میں بھی بھارت نے اسی کہانی کو دہرایا، پہلگام کا واقعہ پاکستان کے لیے بھارت کو سبق سکھانے کا تاریخی لمحہ ثابت ہوا۔

کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر امرجیت سنگھ کا کہنا تھا کہ آئی ایس پی آر کی بریفنگز کے حقائق اب کتابی صورت میں بھی دنیا کے سامنے لائے جا رہے ہیں، کتاب کے شائع ہونے کے بعد حقائق عالمی سطح پر آشکار ہوں گے۔

ایک مرتبہ پھر بھارتی میڈیا ڈاکٹر امرجیت سنگھ کے بیان کو متنازع قرار دینے میں مصروف ہے۔ عالمی سکھ برادری میں ڈاکٹر امرجیت سنگھ کے بیان پر وسیع ردعمل دیکھا جا رہا ہے جبکہ مودی سرکار پریشانی کا شکار ہے۔
