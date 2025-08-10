ایس سی او کا خصوصی افراد کو خود مختار بنانے کا مشن؛ مظفرآباد کی عجوہ کی عزم و حوصلے کی داستاں

مظفرآباد:
اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن (ایس سی او) نے معذور افراد کی فلاح کے لیے انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے مظفرآباد میں جدید فری لانسنگ حب قائم کیا۔
ایس سی او خصوصی افراد کو ڈیجیٹل مہارتیں سکھا کر روزگار کے نئے دروازے کھول رہا ہے جبکہ ایس سی او ہنر کے ساتھ خود اعتمادی اور امید کی بحالی کا بھی ضامن ہے۔
مظفرآباد کی عجوہ، عزم کی وہ کہانی جسے ایس سی او نے خواب دیکھنے کے لیے نئی آنکھیں دیں۔
عجوہ کے والد نے بیٹی کے عزم و ہمت کی کہانی سناتے ہوئے کہا: کہ میرا نام سید ابرار حسین شاہ ہے اور میں مظفرآباد آزاد کشمیر کا رہائشی ہوں، میری ایک بیٹی عجوہ ہے جو پیدائشی طور پر بالکل ٹھیک تھی۔
سید ابرار حسین شاہ نے کہا کہ جب آٹھویں کلاس میں پہنچی تو اس کی نظر کا اچانک مسئلہ ہوا، ڈاکٹر کے معائنے کے بعد بتایا گیا کہ اب یہ زندگی بھر نہیں دیکھ سکے گی اور اس لمحے بحیثیت باپ میں اندر سے بالکل ٹوٹ گیا، یوں محسوس ہوا سانسیں تو چل رہی ہیں مگر زندگی رک گئی ہے۔
عجوہ کے والد نے بتایا کہ بحیثیت باپ مجھے اس پر فخر تھا، مگر بینائی کھونے کے بعد وہ شدید ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی تھی پھر ایک دن کسی نے اطلاع دی کہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے مظفرآباد میں معذور افراد کے لیے کمپیوٹر سینٹر قائم کیا ہے، میں بیٹی کو وہاں لے گیا اور اسی دن سے اس کی زندگی بدل گئی۔
سید ابرار حسین شاہ نے مزید بتایا کہ عجوہ نے وہاں نہ صرف کمپیوٹر چلانا سیکھا بلکہ جینے کا حوصلہ اور خود پر یقین بھی پیدا کیا، اب محسوس ہوتا ہے کہ میری بینائی سے محروم بیٹی روشنی سے بھر چکی ہے۔ ایس سی او کے سینٹر سے کمپیوٹر کورس مکمل کرنے کے بعد میری بیٹی اب یونیورسٹی جانا چاہتی ہے۔
بیٹی کے والد کا کہنا تھا کہ ہم ایس سی او کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے معذور بچوں کے لیے جدید کمپیوٹر سینٹر قائم کیا، عجوہ جیسے لوگ نہ صرف آگے بڑھتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے روشنی کا چراغ بن جاتے ہیں۔
ایس سی او نہ صرف معذور افراد کو ہنر سکھا رہا ہے بلکہ انہیں خود اعتمادی اور زندگی کی نئی امیدیں بھی دے رہا ہے، عجوہ کی طرح ہزاروں معذور افراد ایس سی او کے تعاون سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل رہے ہیں۔
آئیں ہم سب مل کر ایسے اداروں کی حمایت کریں جو معذور افراد کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتے ہیں۔