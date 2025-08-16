ڈاکو سونے کی دکان سے 90 سیکنڈ میں 2 ملین ڈالر کے زیورات لے اُڑے؛ ویڈیو وائرل

ملزمان جیولری شاپ کا صفایا کرکے بآسانی فرار ہوگئے

ویب ڈیسک August 16, 2025
90
امریکا میں ڈاکوؤں نے صرف 90 سیکنڈز میں جیولری شاپ کا صفایا کردیا؛ ویڈیو وائرل

امریکا کے شہر ویسٹ سیئٹل میں ایک حیران کن واردات میں 4 ڈاکو صرف 90 سیکنڈ میں قیمتی جواہرات اور زیورات لوٹ کر فرار ہوگئے جس کی فوٹیجز بھی سامنے آ گئیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سیئٹل پولیس نے بتایا کہ ڈاکو جیولری شاپ کے خودکار شیشے کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوئے۔

ڈاکوؤں نے اسٹور کے عملے کو بیئر اسپرے اور چارجنگ پستول سے دھمکایا اور ہتھوڑوں سے ریکس اور الماریوں کے شیشے توڑے۔

ان میں رکھے قیمتی جواہرات، مہنگی گھڑیاں اور نوادارات کو لوٹ لیا۔ صرف رولیکس گھڑیوں کی مالیت ہی 750,000 ڈالر بتائی جا رہی ہے۔


ڈاکوؤں نے صرف ڈیڑھ منٹ میں فلمی انداز میں واردات مکمل کی اور گاڑی میں فرار ہوگئے تاہم یہ تمام مناظر سی سی ٹی وی کیمروں میں محفوظ ہوگئے۔

ویسٹ سیئٹل پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔

واردات کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح مسلح افراد صرف 90 سیکنڈ میں مہنگے زیورات اور گھڑیاں لوٹ کر لے گئے۔

 
