کراچی میں 7 بچوں کے باپ کی بستر میں لپٹی تشدد زدہ لاش قبرستان سے برآمد

مقتول کی شناخت 45 سالہ علی اصغر ولد عبدالمجید کے نام سے ہوئی جو اورنگی ٹاؤن کا رہائشی تھا، ریسکیو

اسٹاف رپورٹر August 16, 2025
نارتھ کراچی محمد شاہ قبرستان میں ڈرم سے ایک شخص کی ہاتھ پاؤں بندھی بستر میں لپٹی لاش ملی، مقتول کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد سر پر گولی مار کر قتل کیا تھا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق نارتھ کراچی محمد شاہ قبرستان میں ڈرم سے ایک شخص کی ہاتھ پاؤں بندھی بستر میں لپٹی لاش برآمد ہوئی، مقتول کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد سر پر گولی مار کر قتل کیا تھا ، مقتول اورنگی ٹاؤن کا رہائشی اور 7 بچوں کا باپ تھا۔

سرسید کے علاقے نارتھ کراچی بلال کالونی کچی آبادی محمد شاہ قبرستان گیٹ نمبر کے قریب پلاسٹک کے ڈرم سے ایک شخص کی بستر میں لپٹی لاش ملی۔

 اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحول میں لے کر موقع پر قانونی کارروائی کے بعد لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کی۔

 ترجمان چھیپا چوہدری شاہد کے مطابق مقتول کی شناخت 45 سالہ علی اصغر ولد عبدالمجید کے نام سے کی گئی ، مقتول مکان نمبر 187 سیکٹر 14 بی اورنگی ٹاؤن کا رہائشی تھا۔

 مقتول کو نامعلوم مقام سے اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے جا کر ہاتھ پاؤں باندھ کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد کنپٹی پر گولی مار کر قتل کر دیا اور لاش کو بستر میں لپیٹ کر ڈرم میں ڈال کر قبرستان میں پھینک دیا گیا۔

پولیس کی جانب سے اطلاع ملنے پر مقتول کے بھائی اور برادر نسبتی عبدالماجد عباسی شہید اسپتال پہنچ گئے ، مقتول کے رشتے داروں نے بتایا کہ مقتول کے 7 بچے ہیں، پانچ لڑکیا اور دو لڑکے ، مقتول سکینڈ ہینڈ گاڑیوں کی خریدو فروخت کا کام کرتا تھا۔

 علی اصغر جمعہ کی شب کھانا کھا کر گھر سے گیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں ، دیر رات تک نہ آنے پر اہلیہ نے رات ڈیڑھ بجے فون کیا تو فون اٹینڈ نہیں ہوا اور میسج آیا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں پھر رات بھر اہلیہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہیں تاہم رابطہ نہیں ہوا،

صبح تقریباً ساڑھے 10 بجے پولیس کی جانب سے اطلاع ملی عباسی شہید اسپتال پہنچ کر دیکھا تو علی اصغر کی لاش پڑی تھی ، پولیس کا کہنا ہے کہ قتل رقم کی لین دین کا تنازعہ لگ رہا ہے تاہم تفتیش کے بعد حقائق سامنے آئی گے ۔
