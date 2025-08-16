ڈمپر جلانے کے الزام میں مزید تین ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور

مخبر خاص کی اطلاع پر تینوں ملزموں کو گرفتار کر کے ڈنڈے برآمد کیے ہیں، تفتیشی افسر

ناصر بٹ August 16, 2025
انسداد دہشتگردی کی منتظم عدالت نے راشد منہاس روڈ پر ڈمپر جلانے کے مقدمے میں مزید گرفتار ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔

کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشتگردی کمپلیکس میں خصوصی عدالت کے روبرو راشد منہاس روڈ پر ڈمپر جلانے کے مقدمے میں یوسف پلازہ پولیس نے گرفتار مزید 3 ملزمان کو پیش کیا۔

ملزمان میں محمد معاذ، امام علی اور سید ثقلین شامل ہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمان سے متعلق شواہد اکھٹے کرنے اور بیان قلمبند کرنے ہیں۔

افسر نے بتایا کہ مخبر خاص کی نشاندہی اور وائرل ویڈیوز میں ملزمان چہرے نظر آرہے ہیں۔ ملزمان کی نشاندہی پر 3 ڈنڈے برآمد کیئے گئے ہیں جو قبضے میں لے لیے ہیں۔ ملزمان کے ریمانڈ کی استدعا ہے تاکہ شریک جرم دیگر ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔

عدالت نے ملزمان کو 3 روزہ جسمانی پر پولیس کے حوالے کردیا اور آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو پیش رفت سے آگاہ کرنے کا حکم دیدیا۔

پولیس کے مطابق ملزمان پر ڈمپرز جلانے کا الزام ہے۔ راشد منہاس روڈ لکی ون کے سامنے ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی جاں بحق ہوئے تھے۔  جس کے بعد مشتعل افراد نے ڈمپرز کو آگ لگادی تھی۔

واقعہ کا مقدمہ یوسف پلازہ تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ انسداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔
