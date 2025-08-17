کریپٹو اقدامات سے امریکا میں پاکستان کی اہمیت اور سرمایہ کاری کے امکانات میں اضافہ

فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حکمت عملی سے واشنگٹن میں پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی، برطانوی اخبار فنانشل ٹائمز

ویب ڈیسک August 17, 2025
facebook whatsup

کریپٹو سفارت کاری سے واشنگٹن میں پاکستان کی پذیرائی اور سرمایہ کاری کے مواقع ہیں جب کہ برطانوی اخبار فنانشل ٹائمز کے مطابق کریپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کی اہمیت اور سرمایہ کاری کے امکانات میں اضافہ ہوگیا۔

فنانشل ٹائمز نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی اور کریپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی، مائیکل کوگلمین مین غیر مقیم سینئر فیلو، ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کے مطابق ، امریکہ اورپاکستان  کےتعلقات میں غیر متوقع بہتری اور نیا عروج دیکھنے کو ملا۔

فنانشل ٹائمز نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات اسلام آباد کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ بھارت ناراض ہے، پاکستان نے کریپٹو سفارت کاری کے ذریعے ٹرمپ کے  کاروبار کے اندرونی حلقوں میں جگہ بنائی۔

ورلڈ لبرٹی فنانشل نے پاکستان  کریپٹو کونسل کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے، کھربوں ڈالر مالیت کے پاکستان کے قیمتی معدنی وسائل ہیں، ٹوکنائزیشن کے لیے تیار ہیں۔

بلال بن ثاقب وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین ، واشنگٹن میں اہم تجارتی مذاکرات میں شریک رہے، پاکستان کی کریپٹو صلاحیتیں ٹرمپ کے قریبی حلقوں اور امریکی مشیروں کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کی گئیں۔

واشنگٹن میں پاکستان کے کریپٹو منصوبوں کو امریکی تعریف اور دلچسپی حاصل، سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ گئے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو