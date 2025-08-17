کراچی، خاتون سے بدسلوکی کرنے والا رکشہ ڈرائیور گرفتار، مقدمہ درج

متاثرہ خاتون نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے موبائل فون سے واقعے کی ویڈیو بنائی، ایس ایچ او سہراب گوٹھ ممتازمروت

شاہ میر خان August 17, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے رکشہ ڈرائیور کی جانب سے خاتون کو ہراساں کرنے اور بدسلوکی کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد کارروائی کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا اور واقعے کا مقدمہ درج کرلیا۔

ایس ایچ او سہراب گوٹھ ممتازمروت نے بتایا کہ متاثرہ خاتون نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے موبائل فون سے واقعے کی ویڈیو بنائی، جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ملزم خاتون کو ویران مقام پر ہراساں کر رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ خاتون نے انصاف کے لیے اعلیٰ حکام سے اپیل بھی کی تھی اور واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فرخ علی نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو فوری کارروائی کی ہدایت کی۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ سہراب گوٹھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رکشہ ڈرائیور محمد عثمان بنگش کو گرفتار کرلیا۔

 پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف ہراسانی، اقدام زنا اور اغوا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
