ناخنوں میں چھپے پوشیدہ راز

ہاتھ انسانی جسم کا حصہ اور اہم عضو ہیں۔روز مرہ زندگی میں تمام کاموں کو سر انجام دینے کے لئے ہاتھوں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ انگلیوں پہ ناخن خوبصورت کے ساتھ انھیں تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ ننھے منے سے ناخن ہماری صحت کے بارے میں بھی بہت کچھ کہتے ہیں۔
حالیہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10% جلد کی حالت ناخنوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور 20% سے زیادہ بالغ افراد اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر ناخن سے جڑے مسائل کا تجربہ کرتے ہیں ۔ہمارے ناخنوں میں آنے والی یہ تبدیلیاں دل، پھیپھڑوں، جگر، یا مدافعتی نظام کے ساتھ بنیادی مسائل کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے، ناخن سے متعلق علامات کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی بیماریوں کی تشخیص میں تاخیر ہوتی ہے۔ ناخنوں کی صحت کی اہمیت کو مجموعی بہبود کے لیے ایک کھڑکی کے طور پر دیکھنا اور صحت کے بہتر نتائج کے لیے اہم ہے۔
سفید دھبے (Leukonychia)
ناخنوں پر سفید دھبے، جسے طبی طور پر لیوکونیچیا کہا جاتا ہے، ایک عام بات ہے۔ یہ دھبے اکثر ناخن کی سطح پر چھوٹے، بے قاعدہ دھبوں یا لکیروں کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی عام وجہ کوئی چوٹ لگنا ہے، جس پر کسی کا دھیان نہیں جا تا۔ تاہم، مسلسل یا واضح سفید دھبے صحت کے بنیادی مسئلے کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ جس میں زنک کی کمی شامل ہے، جیسا کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ناکافی زنک ناخنوں کی عام تشکیل (ذریعہ) میں خلل ڈال سکتا ہے۔ دیگر ممکنہ وجوہات میں فنگل انفیکشن، الرجک رد عمل، اور غیر معمولی بیماریاں جیسے جگر یا گردے کی بیماری شامل ہیں۔
اگرچہ سفید دھبے عام طور پر بے ضرر ہوتے ہیں اور ناخن کی نشوونما کے ساتھ ختم ہوجاتے ہیں، لیکن بار بار آنے والے یا واضح لیوکونیچیا کی طبی تشخیص کا فوری طور پر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اضافی علامات جیسے ناخن ٹوٹنا، رنگت، یا ناخن کی شکل میں تبدیلی نظر آئے، تو غذائیت کی کمی یا زیادہ سنگین مسائل سے بچنے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔
یلو نیل سنڈروم
ایک نایاب حالت ہے جس کی نشاندہی موٹے، آہستہ بڑھنے والے ناخن سے ہوتی ہے جو پیلے یا سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ ناخن ضرورت سے زیادہ خمیدہ بھی ہو سکتے ہیں، کٹیکلز کی کمی ہو سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں، ناخن کے جلد سے جزوی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ نیل پالش یا فنگل انفیکشن سے ہونے والے سادہ داغ دھبوں کے برعکس، یہ سنڈروم اکثرصحت کے مسائل کی علامت ہوتا ہے۔
ان میں قابل ذکر سانس کی خرابی جیسے دائمی برونکائٹس، سائنوسائٹس، یا فوففس کے اخراج کے ساتھ ہیں۔یلو نیل سنڈروم عام طور پر بالغوں میں ظاہر ہوتا ہے اور یہ انگلیوں اور پیروں کے ناخن دونوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ناخن کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ، افراد کو مسلسل کھانسی، اعضاء کی سوجن (لیمفیڈیما)، یا بار بار سانس کے انفیکشن جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ علامات ناخن کی ظاہری شکلیں بیماری کے آغاز سے پہلے یا اس کے ساتھ ہوسکتی ہیں۔ اگر آپ کو آہستہ آہستہ پیلے رنگ کی رنگت، گاڑھا ہونا، یا ناخن کی نشوونما میں کمی نظر آتی ہے ۔خاص طور پر سانس لینے میں دشواری یا اعضاء کی سوجن کے ساتھ ، تو فوری طور پر طبی معائنہ کریں۔
بھورے دھبے
ناخنوں کا بھورا داغ ایک نمایاں تبدیلی ہے جو مختلف بیرونی اور اندرونی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ سب سے عام وجوہات میں سے ایک نیکوٹین ہے؛ وہ افراد جو تمباکو نوشی کرتے ہیں یا تمباکو کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں اکثر ٹار اور نیکوٹین کے جمع ہونے کی وجہ سے ان کے ناخنوں اور آس پاس کی جلد پر پیلی یا بھوری رنگت پیدا ہو جاتی ہے۔ تاہم، بھورے ناخن بعض دوائیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ملیریا کے انسداد، کیموتھراپیٹک ایجنٹسں، یا مائنوسائکلائن جیسی اینٹی بایوٹک، جو ایک ضمنی اثر (ذریعہ) کے طور پر رنگت میں تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔
بیرونی داغ اور ادویات کے علاوہ، ناخن کی بھوری رنگت صحت کے بنیادی مسائل کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ وجوہات میں ایڈیسن کی بیماری شامل ہے، ایک ایسی حالت جو ایڈرینل کی کمی کی طرف سے نشان دہی کرتی ہے، جو میلانین کی پیداوار کو بڑھا سکتی ہے اور ناخنوں اور جلد کی بھوری رنگت کا باعث بن سکتی ہے۔ دائمی گردے کی بیماری یا ہیموکرومیٹوسس (آئرن اوورلوڈ) کے نتیجے میں بھی بھورے رنگ کے ناخن ہو سکتے ہیں۔
فنگل انفیکشن یا چوٹ کے سبب بھی بھورے دھبے یا لکیریں بن سکتی ہیں۔ اگر ناخنوں پر مسلسل بھورے داغ نظر آتے ہیں، خاص طور پر اگر تمباکو کے استعمال یا دوائیوں کے استعمال نا کرنے کے باوجود تو طبی امداد کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
نیلے سیاہ دھبے
ناخن کے نیچے نیلے سیاہ دھبے، جنہیں subungual pigmentation کے نام سے جانا جاتا ہے۔یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور عام اور سنگین دونوں وجوہات سے پیدا ہوسکتا ہے۔ سب سے عام وجہ ایک subungual hematoma ہے، جو اس وقت ہوتا ہے جب ناخن کو پہنچنے والی چوٹ کی وجہ سے ناخن کی پلیٹ کے نیچے خون جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نیلے، جامنی، یا سیاہ نشان تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔
melanoma Subungual جلد کے کینسر کی ایک نایاب لیکن جارحانہ شکل ہے جس میں ناخن کے نیچے مستقل، سیاہ دھبہ یا لکیر ظاہر ہو سکتی ہے۔ انتباہی علامات میں ایک گہرا دھبہ شامل ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، شکل بدلتا ہے، یا کیوٹیکل اور آس پاس کی جلد کو شامل کرتا ہے ۔ دیگر متعلقہ وجوہات میں منشیات کی وجہ سے پگمنٹیشن اور نیل میٹرکس کے اندر سومی میلانوسائٹک نیوی شامل ہیں۔ اگر ناخن کے نیچے ایک نیا یا بدلتا ہوا نیلا سیاہ پیچ نظر آتا ہے، خاص طور پرچوٹ کی غیر موجودگی میں، یا اگر دھبہ برقرار رہتا ہے یا بڑھتا ہے، تو ماہر امراض جلد سے فوری رجوع ناگزیر ہے۔
ناخن ٹوٹنا
اکثر ناخن چوٹ کے باعث ٹکڑے ہونے کی وجہ سے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے میں انگلیاں اور ناخن دونوںمتاثرہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر کھردرے، ناہموار سطح اور ناخنوں کے فاسد کنارے ہوتے ہیں۔ ناخن گرنے کی ایک اہم وجہ فنگل انفیکشن، یا onychomycosis ہے، جو ناخن کی ساخت کو کمزور کرتا ہے اور پیلا، گاڑھا ہوتے ہوئے بالآخر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتا ہے۔
Psoriasis بھی ناخن گرنے کی وجوہات میں اہم ہے۔ psoriasis والے 50% تک افراد ناخنوں میں تبدیلیوں کا تجربہ کرتے ہیں، بشمول گاڑھا ناخن، رنگت میں تبدیلی اور ٹوٹنا۔ چنبل میں، جلد کے خلیات کی تیزی سے تبدیلی ناخن کی معمول کی تشکیل میں خلل ڈالتی ہے، جس کے نتیجے میں ناخن اپنی سطح سے اکھڑ جاتا ہے۔
ناخن میں درد
ناخن میں درد، ایک ایسی حالت ہے جسے اونیچلجیا کہا جاتا ہے۔ یہ تکلیف دہ ہونے کے باوجود مختلف بنیادی مسائل کی نشاندہی کر تا ہے۔اس کی عام وجوہات میں سے ایک انفیکشن ہے، جیسے شدید یا دائمی پیرونیچیا، جسں میں بیکٹیریا یا فنگس ناخن کے ارد گرد کی جلد پر حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سرخی، سوجن سے تکلیف ہوتی ہے۔ انفیکشن کو اکثر سوزش کے پھیلاؤ اور ممکنہ پھوڑے کی تشکیل کو روکنے کے لیے فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوٹ ناخن کے درد کی ایک اور وجہ ہے۔مزید انگوٹھے کے پیر کے ناخن، جہاں ناخن کا کنارہ ارد گرد کی جلد میں بڑھتا ہے، ناخن کے درد کی ایک عام وجہ ہوسکتی ہے۔
عمر کے ساتھ ناخن موٹا ہونا
ناخن کا گاڑھا ہونا ایک عام تبدیلی ہے جس کا مشاہدہ لوگوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ، ناخن کی نشوونما کی رفتار سست ہوجاتی ہے، اور ناخن سخت کیراٹین پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی طور پر موٹے اور بعض اوقات زیادہ مبہم ناخن ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر انگلیوں کے ناخنوں سے زیادہ پیر کے ناخنوں کو متاثر کرتا ہے اور اسے عمر بڑھنے کا ایک عام حصہ سمجھا جاتا ہے ۔ جب ناخن کا گاڑھا ہونا تیز، ناہموار، یا دیگر علامات کے ساتھ ہو جیسے کہ رنگت، ٹوٹنا، ناخن کے بستر سے الگ ہونا، یا درد تو یہ فنگل انفیکشن (onychomycosis) کی علامات ہو سکتی ہیں۔
بے قاعدہ نشونما
ناخن کا بے قاعدگی سے بڑھنے سے مراد وہ ناخن ہیں جو غیر مساوی طور پر بڑھتے ہیں، بے ترتیب نمونوں کی نمائش کرتے ہیں، یا باری باری تیز اور سست نمو دکھاتے ہیں۔ یہ رجحان مختلف لمبائی اور موٹائی کے ناخن یا ان کے ان حصوں کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے جو دوبارہ شروع ہونے سے پہلے ایک مدت کے لیے بڑھنا بند ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ ہلکی بے قاعدگی کبھی کبھار معمولی چوٹ یا عارضی رکاوٹوں کی وجہ سے ہوسکتی ہے، لیکن مستقل یا واضح تبدیلیاں اکثر بنیادی مدافعتی بیماری کے علامت ہوتی ہیں۔
جیسے کہ بے قابو ذیابیطس، تھائی رائڈ کی خرابی، غذائیت کی کمی، اور گردے یا جگر کی دائمی بیماری۔ یہ سب جسم کی صحت مند ناخنوںکے ٹشو پیدا کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں نشوونما کی پیچیدگیاں ہوتی ہے۔
سیاہ لکیریں (میلانوچیا)
ناخن کی لمبائی کے ساتھ عمودی طور پر چلنے والی سیاہ لکیریں، ایک ایسی حالت جسے میلانونیچیا کہتے ہیں۔ ناخن کی پلیٹ کے اندر میلانین یا روغن میں اضافے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سے معاملات میں، خاص طور پر سیاہ رنگت والے افراد میں، یہ لکیریں بے نظیر ہوتی ہیں اور میلانوسائٹس کی بڑھتی ہوئی سرگرمی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔اس طرح کی سومی میلانوچیا ایک یا ایک سے زیادہ لائنوں کے طور پر پیش ہوسکتی ہے اور عام طور پر تیزی سے تبدیل نہیں ہوتی ہے۔
تاہم، میلانوچیا بعض اوقات زیادہ سنگین مسائل کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک وجہ subungualmelanoma ہے، جو جلد کے کینسر کی ایک نادر لیکن خطرناک شکل جو ناخنوں کے میٹرکس میں شروع ہوتی ہے۔ انتباہی علامات میں ایک تاریک لکیر شامل ہے جو چوڑی اور تیزی سے بدلتی ہے، یا اس کے ساتھ ناخن کی شکل میں تبدیلی، کیوٹیکل میں درد، یا خون بہنا شامل ہے۔
پیپ کے ساتھ ناخن الگ ہونا
پیپ کے ساتھ ناخن کا الگ ہونا، جسے طبی طور پر پیورینٹ اونکولوسیس یا ایکیوٹ پیرونیچیا کے ساتھ پھوڑے کے نام سے جانا جاتا ہے، ناخن اور آس پاس کے بافتوں میں شامل ایک اہم انفیکشن کا واضح اشارہ ہے۔ یہ حالت عام طور پر تیزی سے نشوونما پاتی ہے اور اس کی خصوصیت ناخن کی جلد سے اکھڑنا، زرد یا سبز رنگ کی پیپ کا ظاہر ہونا، سوجن، لالی اور اکثر شدید درد ہوتا ہے۔
اس قسم کا انفیکشن تیزی سے بگڑ سکتا ہے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو یہ گہرے ٹشوز میں پھیلتا ہے اور اس کے نتیجے میں زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے سیلولائٹس یا ناخنوںکی مستقل خرابی وغیرہ۔ کچھ معاملات میں، فنگل جاندار بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پر دائمی انفیکشن میں۔ اگر پیپ کے ساتھ ناخن علیحدہ ہونے لگیں تو فوری طبی توجہ ضروری ہے۔
سطحی تبدیلیاں
ناخن کی سطح پر کھردری، یا دھندلی تبدیلیاں صرف ایک کاسمیٹک نقطہ نظر سے تشویش کا باعث ہوسکتی ہیں، لیکن یہ اکثر بنیادی جلد یا مدافعتی کمزوری کا اشارہ دیتی ہیں۔ lichen planus اور eczema (atopic dermatitis) اس میں بنیادی کردار ہیں۔ Lichenplanus ایک دائمی سوزش کی بیماری ہے جو جلد، چپچپا جھلیوں اور ناخنوں کو متاثر کرتی ہے۔ ناخنوں میں، یہ طول بلد، تقسیم، پتلا اور کھردری یا نالی والی سطح کا سبب بن سکتا ہے۔ شدید صورتوں میں ناخنگرنے یا داغ پڑنے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔
ایگزیما، خاص طور پر دائمی ہاتھ کا ایکزیما، ناخن کی سطح کی غیر معمولیات کا نتیجہ بھی بن سکتا ہے۔ ناخن کھردرے، ٹوٹنے والے، اوران پہ متعدد چھوٹے نشان بن سکتے ہیں۔ کھرچنے یا خارش کرنے والی چیزوں کے سامنے آنے سے مسلسل سوزش اور بار بار ناخنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں بتدریج نشوونما پاتی ہیں اور ایک ساتھ کئی ناخن کو متاثر کر سکتی ہیں۔
ناخن کی صحت مجموعی صحت کے بارے میں ایک مکمل منظر نامہ پیش کرتے ہیں۔ ناخن میں آنے والی تبدیلیوں کو پہچاننا، جیسے کہ رنگ، ساخت، شکل وغیرہ بروقت تشخیص کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ یہ زیادہ سنگین پیچیدگیوں کو روک سکتا ہے۔ اگر ناخن کی غیر معمولی تبدیلیوں کا مشاہدہ ہو، خاص طور پر دیگر علامات کے ساتھ تو ڈرمیٹولوجسٹ سے مشورہ کریں۔ معمول کا خود معائنہ اور باقاعدگی سے چیک اپ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کر سکتے ہیں کہ صحت اور مجموعی طور پر تندرستی دونوں کو برقرار رکھا جاسکتا ہے۔