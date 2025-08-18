کراچی، کرکٹ میچ کے دوران معمولی جھگڑا، نوجوان کی جان لے گیا

کراچی:
شہر قائد میں یکم اگست کو کرکٹ کھیلتے ہوئے معمولی بات پر جھگڑا کرنے والے دو بھائیوں کی فائرنگ نے بیس سالہ نوجوان عبدالرزاق کی جان لے لی۔
پولیس کے مطابق، عبدالرزاق کا عثمان اور عدنان نامی بھائیوں سے کرکٹ پر معمولی بات پر جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد ملزمان نے عبدالرزاق پر فائرنگ کر دی۔
عبدالرزاق شدید زخمی ہو گیا اور اسے فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد آج دم توڑ گیا۔
پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور قتل کی دفعات شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم، فائرنگ کرنے والے ملزمان فرار ہیں اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔