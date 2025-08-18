کراچی، کرکٹ میچ کے دوران معمولی جھگڑا، نوجوان کی جان لے گیا

واقعہ کا مقدمہ درج ہے اور قتل کی دفعات شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، پولیس

اسٹاف رپورٹر August 18, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں یکم اگست کو کرکٹ کھیلتے ہوئے معمولی بات پر جھگڑا کرنے والے دو بھائیوں کی فائرنگ نے بیس سالہ نوجوان عبدالرزاق کی جان لے لی۔

پولیس کے مطابق، عبدالرزاق کا عثمان اور عدنان نامی بھائیوں سے کرکٹ پر معمولی بات پر جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد ملزمان نے عبدالرزاق پر فائرنگ کر دی۔

عبدالرزاق شدید زخمی ہو گیا اور اسے فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد آج دم توڑ گیا۔

پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور قتل کی دفعات شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم، فائرنگ کرنے والے ملزمان فرار ہیں اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں وائلڈلائف کا کریک ڈاؤن، 15 افراد گرفتار، نایاب پرندے آزاد

Express News

کراچی، منگھوپیر پولیس کی کامیاب کارروائی، اسٹریٹ کرائم میں ملوث پانچ رکنی ڈکیت گینگ گرفتار

Express News

کراچی، تین مختلف مقامات پر پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی میں چوری کی انوکھی واردات، ڈاکو انڈین فلمی انداز میں 9 لاکھ کا سامان لے اُڑے

Express News

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے کپڑے کا تاجر جاں بحق

Express News

لاہور میں خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو