کراچی:
یو اے ای میں سہ ملکی سیریز اور ایشیا کپ سے ڈراپ کیے جانے والے اسٹار بیٹر بابر اعظم اور محمد رضوان کو سابق پیسر تنویر احمد نے ریٹائرمنٹ پر غور کا مشورہ دے دیا۔
تنویر احمد کا کہنا ہے کہ دونوں پلیئرز کو اب انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑ دینے پر غور کرنا چاہیے۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ بابراعظم اور رضوان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قدر باقی نہیں رہی تو انھیں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ پر سوچنا چاہیے، ہمارے سامنے اس حوالے سے ویرات کوہلی کی مثال ہے۔
تنویر نے موجودہ ٹیم سلیکشن پر بھی تحفظات ظاہر کرتے ہوئے سوالات اٹھائے جبکہ انہوں نے فخر کی شمولیت پر حیرت کا اظہار کیا۔