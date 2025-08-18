سیلاب سے متاثرہ پاکستان نے مدد کی درخواست کی تو اقوام متحدہ تیار ہے، انتونیو گوتیریس

اقوامِ متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے حالیہ سیلابوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا

ویب ڈیسک August 18, 2025
facebook whatsup

اقوامِ متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیریس نے پاکستان اور بھارت میں حالیہ سیلابوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ اگر دونوں میں سے کسی بھی ملک نے باضابطہ طور پر مدد کی درخواست کی تو اقوامِ متحدہ فوری طور پر امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔

ترجمان اسٹیفن دوجارک کے مطابق سیکریٹری جنرل نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت متاثرین کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، اور ضرورت پڑنے پر اقوامِ متحدہ امدادی سرگرمیوں میں بھرپور تعاون کرے گا۔

حالیہ دنوں پاکستان میں بارشوں اور سیلاب نے شدید تباہی مچائی ہوئی ہے۔ صرف خیبرپختونخوا میں دو دن کے دوران 323 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ ملک بھر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 657 ہوچکی ہے۔

یاد رہے کہ 2022 میں بھی گوتیریس نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور سندھ و بلوچستان سمیت شدید متاثرہ علاقوں میں تباہی کا خود جائزہ لیا تھا۔

ادھر ویٹی کن سٹی سے بھی ہمدردی اور دعاؤں کا پیغام آیا ہے۔ پوپ لیو چہار دہم نے اتوار کو متاثرین کےلیے خصوصی دعا کی اور کہا کہ وہ پاکستان، بھارت اور نیپال کے عوام کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں جو بارشوں اور سیلاب کی آفت سے دوچار ہیں۔ پوپ نے کہا کہ ان کی دعائیں ان تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں جو دکھ اور مشکلات سے گزر رہے ہیں۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

یہودی آبادکاری کا اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگی؛ برطانیہ

Express News

پاکستان میں بارشیں اور سیلاب؛ برطانوی بادشاہ اور ملکہ کا افسوس اور یکجہتی کا اظہار

Express News

دہلی کی وزیر اعلیٰ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئیں؛ ملزم کون نکلا؟

Express News

ٹرمپ کا بڑا قدم: 6 ہزار طلبا کے ویزے ایک جھٹکے میں منسوخ کردیئے

Express News

افغانستان میں قیامت خیز حادثہ: بس آگ میں جل گئی، 76 افراد ہلاک

Express News

مودی سرکار کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں جمہوری ڈھانچے پر حملہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو