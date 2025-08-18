اے این ایف کی کارروائیوں میں 24 کروڑ سے زائد کی منشیات برآمد، 4 ملزمان گرفتار

لاہور/
اسلام آباد:
اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن میں 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
اے این ایف کی 5 کارروائیوں کے دوران 4 ملزمان گرفتار ہوئے جبکہ مجموعی طور پر 24 کروڑ 3 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 242.081 کلوگرام منشیات برآمد کی گئی۔
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کارگو شیڈ میں برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل سے کپڑوں میں چھپائی گئی 4.300 کلو ہیروئن برآمد ہوئی۔ شمس کالونی اسلام آباد میں غیر ملکی نائجیرین خاتون سے 181 گرام کوکین برآمد کی گئی اور ملزمہ کو گرفتار کیا گیا۔
لورالائی کے علاقے موضع خمازہ کے قریب جھاڑیوں میں چھپائی گئی 162 کلو ہیروئن بھی برآمد ہوئی۔ جامشورو ٹول پلازہ پر بس میں سوار مسافر سے 69.600 کلو چرس برآمد ہوئی اور ملزم کو گرفتار کیا گیا۔
ایکسپریس وے اسلام آباد پر خاتون سمیت ایک ملزم سے 6 کلو چرس برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔