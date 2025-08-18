اے این ایف کی کارروائیوں میں 24 کروڑ سے زائد کی منشیات برآمد، 4 ملزمان گرفتار

گرفتار ملزمان میں غیرملکی خاتون بھی شامل

صالح مغل/سید مشرف شاہ August 18, 2025
facebook whatsup
لاہور/ اسلام آباد:

اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن میں 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

اے این ایف کی 5 کارروائیوں کے دوران 4 ملزمان گرفتار ہوئے جبکہ مجموعی طور پر 24 کروڑ 3 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 242.081 کلوگرام منشیات برآمد کی گئی۔

علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کارگو شیڈ میں برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل سے کپڑوں میں چھپائی گئی 4.300 کلو ہیروئن برآمد ہوئی۔ شمس کالونی اسلام آباد میں غیر ملکی نائجیرین خاتون سے 181 گرام کوکین برآمد کی گئی اور ملزمہ کو گرفتار کیا گیا۔

لورالائی کے علاقے موضع خمازہ کے قریب جھاڑیوں میں چھپائی گئی 162 کلو ہیروئن بھی برآمد ہوئی۔ جامشورو ٹول پلازہ پر بس میں سوار مسافر سے 69.600 کلو چرس برآمد ہوئی اور ملزم کو گرفتار کیا گیا۔

ایکسپریس وے اسلام آباد پر خاتون سمیت ایک ملزم سے 6 کلو چرس برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں وائلڈلائف کا کریک ڈاؤن، 15 افراد گرفتار، نایاب پرندے آزاد

Express News

کراچی، منگھوپیر پولیس کی کامیاب کارروائی، اسٹریٹ کرائم میں ملوث پانچ رکنی ڈکیت گینگ گرفتار

Express News

کراچی، تین مختلف مقامات پر پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی میں چوری کی انوکھی واردات، ڈاکو انڈین فلمی انداز میں 9 لاکھ کا سامان لے اُڑے

Express News

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے کپڑے کا تاجر جاں بحق

Express News

لاہور میں خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو