بھارت؛ جلوس میں ہندو دیوتا کی مورتی ہائی ٹینشن تار سے ٹکرا گئی؛ 5 ہلاک اور 5 زخمی

بھارتی شہر حیدرآباد میں ہندوؤں کے مذہبی جلوس میں کرنٹ لگنے سے بھگدڑ مچ گئی

ویب ڈیسک August 18, 2025
5 5
بھارتی ریاست حیدرآباد میں مذہبی جلوس کے دوران کرنٹ لگنے سے 5 افراد ہلاک اور 5 زخمی

بھارتی شہر حیدرآباد میں ہندوؤں کے ایک مذہبی تہوار کے موقع پر نکالے گئے جلوس میں ہولناک حادثہ پیش آیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یاترہ کے دوران استعمال ہونے والا رتھ اچانک ٹوٹ گیا۔

جس پر کچھ نوجوانوں نے رتھ کو دھکا دینے کی کوشش کی تو وہ قریبی ہائی ٹینشن بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا۔

جیسے ہی رتھ تاروں سے ٹکرایا وہاں موجود کئی افراد کرنٹ کی لپیٹ میں آگئے۔ متعدد افراد کو نیم بے ہوشی کے عالم اسپتال منتقل کیا گیا۔

اسپتال میں کم سے کم 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کردی گئی جب کہ مزید 5 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
