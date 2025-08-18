ایک سال کے دوران 32 ہزار خواتین کو غیرت کے نام پر نشانہ بنایا گیا، شیریٰ رحمان

گھریلو تشدد اور غیرت کے نام پر مقدمات میں 64 فیصد ملزمان بری ہوئے، خواتین پر تشدد کے خاتمے کیلیے سینیٹ میں تحریک پیش

نعیم اصغر August 18, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

پاکستان پیپلزپارٹی کی رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران غیرت کے نام پر 32 ہزار خواتین کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔

ایوان بالا کے اجلاس میں سینیٹر شیری رحمان کی جانب سے صنفی بنیادوں پر تشدد کے خاتمے پر بحث کی تحریک پیش کی گئی۔ جس کے دوران سینیٹر شیری رحمان نے بتایا کہ بلوچستان میں دلخراش واقعات ہوئے جبکہ پچھلے سال 32ہزار سے زائد خواتین کیخلاف جرائم ہوئے۔

انہوں نے کہا کہ غیرت کے نام پر ملک میں ظلم جاری ہے، ملکی سطح پر خواتین پر مظالم کرنیوالوں کو سزائیں دینے کی شرح ایک فیصد بھی نہیں ہے۔

شیری رحمان نے کہا کہ گھریلو تشدد پر سزا 1.3فیصد ہوا ہے جبکہ 2024 میں 21 ہزار خواتین کے کیسز زیرالتواء ہیں اور یہ اعداد و شمار لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ہیں۔

انہوں نے انکشاف کیا کہ غیرت کے نام پر مظالم یا گھریلو تشدد کے کیس میں 64 فیصد ملزمان بری ہوئے اور یہ صورتحال پاکستان میں خواتین کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔

شیریٰ رحمان نے کہا کہ ان جرائم میں 5 فیصد سے کم لوگوں کو سزائیں ہورہی ہیں۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو