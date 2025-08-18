بھابھی کے اغوا کی جھوٹی پٹیشن، درخواست گزار پر 50 ہزار روپے جرمانہ

پولیس نے غزہ بی بی کو عدالت میں پیش کردیا

فیاض محمود August 18, 2025
فوٹو: فائل

اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھابھی کے اغواء کی غلط معلومات پر پٹیشن دائر کرنے والی درخواست گزار نند کو 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کر دیا۔

اسلام آباد ہائی کورٹ  کے جسٹس محمد اعظم خان نے خاتون شہری ایمن جویریہ کی درخواست پرسماعت کی جس نےاپنی بھابھی عزہ بی بی کے مبینہ اغوا پر عدالت سے رجوع کیا تھا۔

وفاقی پولیس کے ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ اور دیگر عدالت  میں پیش ہوئے۔ انہوں نے لاپتہ خاتون عزہ بی بی کو عدالت میں پیش کیا اور اس متعلق رپورٹ بھی جمع کرائی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ درخواست گزار نے ایک ہی مقدمہ میں اسلام آباد اور لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ عزہ بی بی نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ والدین سے ملنے چینیوٹ گئی تھی اور وہ ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔

اسلام آباد ہائی کورٹ نے غلط معلومات فراہمی پردرخواست گزار کو 50 ہزارروپے کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے پٹیشن خارج کر دی۔

ایمن جویریہ نامی خاتون نے اپنی نند عزہ بی بی کی بازیابی کیلئے درخواست کی تھی۔
