معروف مسلم اداکار اپنے بیٹے کو بچاتے ہوئے سمندر میں ڈوب کر جاں بحق

پوری شوبز انڈسٹری اداکار کی اچانک موت پر غم زدہ ہوگئی

ویب ڈیسک August 18, 2025
نامور مسلم اداکار اور سینماٹوگرافر تیمور بیٹے کو ڈوبنے سے بچاتے ہوئے جاں بحق

مصر کے معروف اداکار اور سینماٹوگرافر تیمور افسوسناک حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے۔

عرب میڈیا کے مطابق مصری اداکار شمالی ساحل راس الحکمہ میں پکنک منا رہے تھے جب اچانک ان کے بیٹے بڑی لہروں کے شکنجے میں آگئے۔

اداکار تیمور نے یہ منظر دیکھ کر سمندر کی موجوں سے لڑکر اپنے بیٹے کو چھین کر واپس لانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگادی۔

وہ اپنے بیٹے تک پہنچ گئے اور اسے بچانے میں کامیاب بھی ہوگئے لیکن اس کوشش کے دوران وو خود سمندر کی بے رحم لہروں کی نذر ہوگئے۔

اداکار کے اچانک انتقال پر شوبز دنیا سوگوار ہوگئی اور متعدد فنکاروں نے سوشل میڈیا پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا۔

اداکارہ یاسمین عبدالعزیز نے انسٹاگرام پر لکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیمور ایک نیک دل اور بہادر انسان تھا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کے اہلِ خانہ کو صبر عطا کرے۔

اداکار اور دوست حسام داغر نے فیس بک پر دکھ بھرے الفاظ میں لکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بچاتے ہوئے ڈوب گیا۔ یہ صدمہ ناقابلِ برداشت ہے۔ میرے آنسو نہیں رُک رہے۔ اللہ انھیں شہیدوں میں شامل کرے، وہ ایک ہیرو کی موت مرے۔

مصری سندیکٹ آف آرٹسٹک پروفیشنز نے تیمور تیمور کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ مصری ڈرامے اور سینما فوٹوگرافی کے ایک نمایاں نام تھے۔

 

 
