مصر میں دھوم مچانے والی خاتون ٹک ٹاک اسٹار لڑکا نکلا

ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر غیر اخلاقی کی ویڈیوز اپ لوڈ کرنے پر پولیس کی تفتیش کے دوران بھانڈا پھوٹ گیا

ویب ڈیسک August 18, 2025
facebook whatsup
فحش مواد اپ لوڈ کرنے پر گرفتار کیا تو بھانڈا پھوٹ گیا

مصر میں سوشل میڈیا پر مقبول ایک خاتون ٹک ٹاک انفلوئنسر "یاسمین" کی حقیقت سامنے آنے پر سب چونک گئے۔

عرب میڈیا کے مطابق اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب خاتون ٹک ٹاکر کی ڈانس ویڈیوز پر تھانے میں شکایتوں کے انبار لگ گئے تھے۔

پولیس نے ان شکایتوں پر تحقیقات کے لیے ٹک ٹاکر یاسمین کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے بلایا اور تفتیش کی۔

جس کے دوران انکشاف ہوا کہ لڑکی کا روپ دھار کر یاسمین کے نام سے ٹک ٹاک چلانے والی خاتون دراصل ایک لڑکا 18 سالہ عبد الرحمان ہے۔

نوجوان طالبعلم  نے تسلیم کیا کہ اس نے یہ اکاؤنٹ صرف فالوورز بڑھانے اور پیسے کمانے کے لیے بنایا تھا۔

عدالت نے ملزم کو ابتدائی طور پر چار روزہ ریمانڈ پر بھیجا تاہم بعد میں اسے 5 ہزار مصری پاؤنڈ (تقریباً 105 ڈالر) کے عوض ضمانت پر رہا کردیا گیا۔

عبدالرحمان ایک گاؤں میں اپنی مطلقہ ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق وہ ایک عام اور خاموش طبع لڑکا تھا اور سیاحت اور ہوٹل مینجمنٹ کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا تھا۔

ایک پڑوسی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم صدمے میں ہیں۔ جسے ایک عام نوجوان لڑکے کے طور پر دیکھا وہ لڑکی بن کر دنیا کو بیوقوف بنا رہا تھا۔

وزارتِ داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ عبدالرحمان پر خاتون کا روپ دھارنے اور غیر اخلاقی مواد شائع کرنے کے الزامات تحت مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔

یاد رہے کہ یہ کیس اس وقت سامنے آیا ہے جب مصر میں حکام مسلسل سوشل میڈیا پر "غیر اخلاقی مواد" کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔

گزشتہ برسوں میں کئی مشہور خواتین ٹک ٹاک انفلوئنسرز کو بھی بے ہودہ رقص یا فحش مواد اپ لوڈ کرنے پر گرفتار کیا گیا اور بعض کو جیل بھی بھیجا گیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس دینی پڑتی ہے

Express News

75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار، بیوی سے طلاق کا مطالبہ کردیا

Express News

56 برس قبل کھوئی انگوٹھی مالک کو واپس مل گئی

Express News

مصر میں دھوم مچانے والی خاتون ٹک ٹاک اسٹار لڑکا نکلا

Express News

شہری کو سینے میں چبھن کی شکایت، معائنے میں ڈاکٹر وجہ جان کر حیران رہ گئے

Express News

250 دوڑوں میں حصہ لینے والی 97 سالہ خاتون نے بڑا اعزاز نام کر لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو