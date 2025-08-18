فلمی انداز میں ڈھائی کروڑ ڈالر کا نایاب ہیرا چرانے والے ملزمان 8 گھنٹے میں گرفتار

ملزمان ہیرے کو چھوٹے ریفریجریٹر میں چھپا کر بیرون ملک اسمگل کرنا چاہتے تھے

ویب ڈیسک August 18, 2025
facebook whatsup
لاکھوں ڈالر مالیت کے ہیرے کو فلمی انداز میں چرانے والے ملزمان گرفتار

دھوکا دہی سے ڈھائی کروڑ ڈالر مالیت کا گلابی رنگ کا نایاب ہیرا چوری کرنے والے ملزمان کو ڈرامائی انداز میں صرف 8 گھنٹوں میں دھرلیا۔

اماراتی خبررساں ایجنسی کے مطابق پولیس نے نایاب ہیرے کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کیے جانے والے آپریشن کو "پنک ڈائمنڈ آپریشن" کا نام دیا تھا۔

تفتیش کے دوران ملزمان نے انکشاف کیا کہ اس ہیرے کو چوری کرنے کے لیے گزشتہ ایک سال سے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔

ملزمان نے سب سے پہلے ہیرے کے مالک کا پتہ لگایا گیا پھر خود کو ایک امیر خریدار کا نمائندہ ظاہر کیا۔

پرتعیش گاڑیاں کرائے پر لے کر دبئی کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں ملاقاتیں کیں گئیں۔ جس میں ایک مشہور ماہر زیورات سے ہیرے کی تصدیق بھی کروائی۔

جس سے ہیرے کے مالک کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ حتیٰ کہ مالک نے ہیرے کو ایک نجی ملاقات میں دکھانے پر آمادگی بھی ظاہر کر دی۔

اسی ملاقات کے دوران ملزمان نے موقع غنیمت جان کر ہیرا چرا لیا اور مختلف مقامات پر روپوش ہوگئے۔

دبئی پولیس ٹاسک فورس نے جدید سرویلنس سسٹمز، سی سی ٹی وی مانیٹرنگ اور ٹیکنالوجی کی مدد سے تینوں ملزمان کی شناخت کی۔

ایک مربوط اور منظم آپریشن کے دوران مختلف مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے اور تمام ملزمان کو گرفتار کرکے ہیرا ریفریجریٹر سے برآمد کرلیا۔

ملزمان نے بتایا کہ قیمتی ہیرے کو چھوٹے ریفریجریٹر میں چھپا کر ایک ایشیائی ملک اسمگل کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔

خیال رہے کہ دبئی گزشتہ کئی دہائیوں سے عالمی جیولری اور ڈائمنڈ ٹریڈ کا مرکز مانا جاتا ہے۔ یہاں سالانہ اربوں ڈالر کے قیمتی جواہرات کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی مجرمانہ گروہ اکثر دبئی کو اپنا ہدف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

یہودی آبادکاری کا اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگی؛ برطانیہ

Express News

پاکستان میں بارشیں اور سیلاب؛ برطانوی بادشاہ اور ملکہ کا افسوس اور یکجہتی کا اظہار

Express News

دہلی کی وزیر اعلیٰ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئیں؛ ملزم کون نکلا؟

Express News

ٹرمپ کا بڑا قدم: 6 ہزار طلبا کے ویزے ایک جھٹکے میں منسوخ کردیئے

Express News

افغانستان میں قیامت خیز حادثہ: بس آگ میں جل گئی، 76 افراد ہلاک

Express News

مودی سرکار کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں جمہوری ڈھانچے پر حملہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو