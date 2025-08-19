غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی کیلئے حماس کا خاتمہ ضروری ہے، ٹرمپ

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک حماس کو مکمل طور پر ختم نہ کردیا جائے۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے سیکڑوں یرغمالیوں کی رہائی پر مذاکرات کیے اور انہیں اسرائیل اور امریکا واپس لانے میں کردار ادا کیا۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ "اگر حماس کا خاتمہ جلدی کردیا جائے تو یرغمالیوں کی واپسی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ صرف چھ ماہ کے دوران انہوں نے چھ جنگیں ختم کروائیں اور ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کیا۔