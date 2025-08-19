2024میں ایف آئی اے کے  41 لوگوں کو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے پر نوکری سے نکالا گیا، طلال چوہدری

وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چوہدری نے کہا ہے کہ صرف 2024میں ایف آئی اے کے 41 لوگوں کو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے پر نوکری سے نکالاگیا، 63 لوگ مختلف مقدمات میں نامزد ہوئے۔
ڈپٹی چیئرمین سید سیدال خان کی زیر صدارت سینیٹ کا اجلاس جاری ہے، اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر شہادت اعوان نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایف آئی اے 51 لوگوں کو نوکری سے نکالاگیا، ان 51 لوگوں کو کیا کوئی سزا دی گئی ہے؟۔
اس پر طلال چوہدری نے ایوان کو بتایا کہ صرف 2024میں ایف آئی اے کے 41 لوگوں کو نوکری سے نکالاگیا، 63 لوگ مختلف مقدمات میں نامزد ہوئے، ان میں سے صرف 16لوگ بری ہوئے، ان کی بریت کیخلاف بھی پراسیکیوشن اپیلیں کررہی ہے۔
دنیش کمار نے کہا کہ نوکریوں سے چھوٹے گریڈ کے لوگوں کو نکالا گیا ہے، چھوٹے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کیخلاف کارروائی ہوئی، 17گریڈ سے اوپر والے کتنے افسران کو سزا ہوئی؟۔
طلال چوہدری نے کہا کہ نوکریوں سے نکالے جانیوالوں میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بھی ہیں، ہم ان لوگوں کی لسٹ بھی دے دیں گے جو بری ہوئے ہیں۔