پہلا ون ڈے: مہاراج کی کیریئر بیسٹ بولنگ، آسٹریلیا کو 98 رنز سے شکست

جاحانہ آغاز کے باوجود آسٹریلوی بلے باز کیشو مہاراج کی تباہ کن بولنگ کا سامنا نہ کرسکے۔

اسپورٹس ڈیسک August 19, 2025
جنوبی افریقہ نے پہلے ون ڈے میچ میں کیشو مہاراج کی کیریئر بیسٹ بولنگ کی بدولت آسٹریلیا کو 98 رنز سے شکست دے دی۔

تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔

جنوبی افریقہ نے ایڈن مارکرام (82)، ٹمبا باووما (65) اور میتھیو بریٹزکے (57) کی نصف سنچریز کی بدولت مقررہ 50 اوورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 296 رنز بنائے۔

آسٹریلیا کی جانب سے ٹریوس ہیڈ نے چار، بین ڈوریشس نے دو اور ایڈم زیمپا نے ایک وکٹ حاصل کی۔

ہدف کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم نے جارحانہ آغاز کیا تاہم 60 رنز پر پہلی وکٹ گرنے کے بعد آسٹریلوی بلے باز کیشو مہاراج کی تباہ کن بولنگ کا سامنا نہ کرسکے۔

کپتان مچل مارش 88 رنز بناکر نمایاں رہے۔ بین ڈوریشس 33 اور ٹریوس ہیڈ 27، نیتھن ایلس 14، ایڈم زیمپا 11، جوش انگلس پانچ، آرون ہارڈی چار، کیمرون گرین تین، مارنس لبوشین ایک اور ایلکس کیری بغیرکوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

کیشو مہاراج نے 33 رنز کے عوض پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ ناندرے برگر اور لنگی نگیدی نے دو، دو جبکہ سبرائین نے ایک وکٹ حاصل کی۔

جنوبی افریقہ کو تین ایک روزہ میچز کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل ہوگئی۔
