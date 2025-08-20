’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف

ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام نتھیا گلی سے واپسی کے وقت وہ بار بار بے بسی محسوس کر رہی تھیں

ویب ڈیسک August 20, 2025
پاکستان شوبز کی معروف اداکارہ ماہرہ خان نے حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے جڑا اپنا ذاتی اور خوفناک تجربہ شیئر کیا ہے۔

ماہرہ کا کہنا ہے کہ نتھیا گلی سے واپسی کے دوران وہ اس قدر خوفزدہ تھیں کہ ہر لمحہ یہی اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں وہ بھی سیلاب یا لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں نہ آجائیں۔

انسٹاگرام پر ایک اسٹوری کے ذریعے ماہرہ خان نے بتایا کہ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام نتھیا گلی سے واپسی کے وقت وہ بار بار بے بسی محسوس کر رہی تھیں۔

اداکارہ کے مطابق راستے میں مسلسل یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر لینڈ سلائیڈنگ یا اچانک آنے والا ریلا انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے تو کیا ہوگا۔ اسی دوران ان کا ذہن بار بار ان ہزاروں متاثرین کی طرف بھی جاتا رہا جو ان دنوں بارشوں اور سیلاب کے باعث مشکلات سے دوچار ہیں۔

ماہرہ خان نے اپنی تحریر میں لکھا کہ انہیں اب اس بات کا گہرا احساس ہے کہ قدرتی آفات کے سامنے لوگ کس قدر بے بس ہوجاتے ہیں۔ وہ لمحہ لمحہ اپنی زندگیاں، گھر اور اپنے پیاروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اکثر کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔

اداکارہ نے حالیہ تباہ کن بارشوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے خدا سے رحم اور حفاظت کی دعا بھی کی۔

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ان دنوں ملک بھر میں غیر معمولی بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں اب تک 400 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سندھ میں بھی بارشوں نے مشکلات بڑھا دی ہیں اور 19 اگست کو کراچی میں ہونے والی شدید بارش نے اربن فلڈنگ پیدا کردی، جس سے کئی علاقوں میں گھروں تک پانی داخل ہوگیا۔
