کراچی بارش، سندھ حکومت کی کے الیکٹرک کو بجلی فوری بحال کرنے کی ہدایت

فلیٹس میں رہائشی بغیر پنکھوں اور روشنی کے کرب میں مبتلا ہیں، وزیر توانائی

ویب ڈیسک August 20, 2025
سندھ حکومت نے کراچی میں بارش کے بعد سے کئی علاقوں میں بجلی کی بندش کا نوٹس لیتے ہوئے کے الیکٹرک سے لائٹ فوری بحال کرنے کی ہدایت کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر وزیر توانائی ناصر شاہ کا کے۔الیکٹرک انتظامیہ سے فوری رابطہ کیا۔

وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کے الیکٹرک حکام کو ہدایت کی کہ کئی گھنٹوں سے بجلی بند علاقوں میں بجلی فوراً بحال کی جائے، بجلی بندش سے گھروں میں پانی کی فراہمی متاثر، عوام شدید پریشانی میں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے بھی بجلی لازمی ہے، عوامی مشکلات کے پیش نظر شہر بھر میں بجلی بحالی یقینی بنائی جائے۔

ناصر حسین شاہ نے کہا کہ فلیٹس میں رہائشی بغیر پنکھوں اور روشنی کے کرب میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کے۔الیکٹرک نے مختلف علاقوں میں فوری بجلی بحالی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 
