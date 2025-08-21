کراچی میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا، متعدد علاقوں میں 36 گھنٹوں سے بجلی غائب

نارتھ ناظم آباد بلاک اے اور گلستانِ جوہر بلاک 9 میں 34 گھنٹے سے بجلی غائب ہے

ویب ڈیسک August 21, 2025
کراچی:

شہر قائد میں بارش کے بعد بجلی کا بحران شدید تر ہو گیا ہے۔ منگل کی بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقے طویل بریک ڈاؤن کا شکار ہیں، اور کئی علاقوں میں 36 گھنٹوں سے زائد وقت گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہ ہو سکی۔

تفصیلات کے مطابق نارتھ ناظم آباد بلاک اے اور گلستانِ جوہر بلاک 9 میں 34 گھنٹے سے بجلی غائب ہے، جبکہ صفورا گوٹھ اسکیم 33 کی سوسائٹیز بشمول سٹی ولاز میں بھی 36 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے، مگر بجلی تاحال بحال نہیں کی گئی۔

شہر کے دیگر متاثرہ علاقوں میں سعود آباد، غازی گوٹھ، خدا کی بستی، ابراہیم حیدری، شانتی نگر اور اسٹیڈیم روڈ شامل ہیں، جہاں 28 گھنٹے سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔

فیڈرل بی ایریا بلاک 14 میں 24 گھنٹوں سے بجلی بند ہے، جس کے باعث علاقے میں پانی کا بھی شدید بحران پیدا ہو گیا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی نہ ہونے کے باعث معمولات زندگی مفلوج ہو چکے ہیں۔

علاوہ ازیں نانک واڑہ، یوسف گوٹھ، رامسوامی، کیماڑی اور اعظم بستی میں بھی گزشتہ 22 گھنٹوں سے بجلی بند ہے، اور عوام شدید اذیت کا شکار ہیں۔ علاقہ مکینوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بجلی بحال کی جائے۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش ہوتے ہی بجلی غائب ہو جاتی ہے، اور دوسری رات بھی بغیر بجلی کے گزارنا پڑ رہا ہے، مگر کوئی پرسان حال نہیں۔ عوامی حلقوں نے کے الیکٹرک اور ضلعی انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
