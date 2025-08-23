پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر کی جانب سے پارٹی ٹکٹ ہولڈر اور تنظیمی عہدیداروں کو نوٹس جاری

نوٹس میں بانی پی ٹی ائی کےکیسوں کی سماعتوں پر نہ پہنچنے والے ٹکٹ ہولڈر اور تنظیمی عہدیداروں سے جواب طلب کیا گیا

ویب ڈیسک August 23, 2025
facebook whatsup

تحریک انصاف پنجاب کی چیف ارگنائزر عالیہ حمزہ نے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر اور تنظیمی عہدیداروں کو  نوٹس جاری کردیا۔

نوٹس میں بانی پی ٹی ائی کےکیسوں کی سماعتوں پر نہ پہنچنے والے ٹکٹ ہولڈر اور تنظیمی عہدیداروں سے جواب طلب کیا گیا۔

نوٹس کے متن میں کہا گیا کہ 19  20 اور21 اگست کو پارٹی کی ہدایت کے مطابق اڈیالہ جیل اور سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی ائی  کی ضمانتوں کی سماعت کے موقع پر ٹکٹ ہولڈرز، اسٹیک ہولڈرز اور تنظیمی عہدیداروں کو اپنی موجودگی یقینی بنانا تھی۔

افسوس کے ساتھ یہ نوٹ کیا گیا کہ متعدد ذمہ داران مقررہ ہدایات پر عمل نہ کرسکے اور اپنی حاضری نہیں دی، اس سلسلے میں تمام متعلقہ افراد کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی غیر حاضری کی تحریری وضاحت 24 گھنٹے کے اندر اندر چیف آرگنائزر آفس پاکستان تحریک انصاف پنجاب کو ارسال کریں۔

نوٹسں کے متن میں کہا گیا اگر وضاحت تسلی بخش نہ ہوئی تو پارٹی ضابطۂ اخلاق کے مطابق ان افراد کے خلاف سخت تنظیمی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو