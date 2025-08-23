تحریک انصاف پنجاب کی چیف ارگنائزر عالیہ حمزہ نے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر اور تنظیمی عہدیداروں کو نوٹس جاری کردیا۔
نوٹس میں بانی پی ٹی ائی کےکیسوں کی سماعتوں پر نہ پہنچنے والے ٹکٹ ہولڈر اور تنظیمی عہدیداروں سے جواب طلب کیا گیا۔
نوٹس کے متن میں کہا گیا کہ 19 20 اور21 اگست کو پارٹی کی ہدایت کے مطابق اڈیالہ جیل اور سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی ائی کی ضمانتوں کی سماعت کے موقع پر ٹکٹ ہولڈرز، اسٹیک ہولڈرز اور تنظیمی عہدیداروں کو اپنی موجودگی یقینی بنانا تھی۔
افسوس کے ساتھ یہ نوٹ کیا گیا کہ متعدد ذمہ داران مقررہ ہدایات پر عمل نہ کرسکے اور اپنی حاضری نہیں دی، اس سلسلے میں تمام متعلقہ افراد کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی غیر حاضری کی تحریری وضاحت 24 گھنٹے کے اندر اندر چیف آرگنائزر آفس پاکستان تحریک انصاف پنجاب کو ارسال کریں۔
نوٹسں کے متن میں کہا گیا اگر وضاحت تسلی بخش نہ ہوئی تو پارٹی ضابطۂ اخلاق کے مطابق ان افراد کے خلاف سخت تنظیمی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔