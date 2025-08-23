پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 4 بنگلادیشی باشندوں کی ایران جانےکی کوشش ناکام،ایجنٹس سمیت گرفتار

ایف آئی اے بلوچستان نے دو ایجنٹس سمیت چار بنگلادیشی باشندوں کو گرفتار کرکے تفتیش شروع کردی

آفتاب خان August 23, 2025
(فوٹو: فائل)

وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) بلوچستان زون نے 4 بنگلہ دیشی شہریوں کی غیر قانونی طریقے سے ایران جانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 2 ایجنٹوں سمیت گرفتار کرلیا۔

ترجمان کے مطابق ایف آئی اے بلوچستان زون کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کوئٹہ نے کامیاب کارروائی کے دوران 4 بنگلہ دیشی شہریوں کی غیرقانونی طور پر ایران جانے کی کوشش ناکام بنائی۔

مذکورہ کارروائی میں بدنام زمانہ ایجنٹوں نادر اورساتھی حیدر کی گرفتاری بھی عمل میں آئی، ملزمان غیر قانونی طور پر ایران جانے کی کوشش میں پکڑے گئے۔

ایف آئی اے کے مطابق حراست میں لیے گئے بنگلہ دیشی شہریوں کی شناخت عتیق الرحمان، شمن، خیرالحسن اور رتن علی کے نام سے ہوئی۔

ابتدائی تفتیش کے مطابق گرفتارملزمان غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے تھے اور بعدازاں ایجنٹوں کی مدد سے ایران جانے کی کوشش کررہے تھے۔

ترجمان کے مطابق ملزمان کوخفیہ اطلاع پرگرفتار کرکے تفتیش شروع کردی گئی ہے۔
ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

