کراچی، قانون کے محافظ یا چور؟ پولیس اہلکار اسٹیل مل سے کاپر چراتے پکڑے گئے

کراچی:
شہر قائد میں قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن نکلے، ملیر کے صنعتی علاقے میں قیمتی سرکاری سامان کی چوری میں ملوث چار پولیس اہلکار رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔
ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ کے مطابق بن قاسم پولیس نے خفیہ اطلاع پر فوری کارروائی کرتے ہوئے اسٹیل مل کے علاقے سے شاہین فورس کے چار اہلکاروں کو گرفتار کرلیا، جو مبینہ طور پر قیمتی کاپر چوری کرنے میں ملوث تھے۔
گرفتار اہلکاروں کی شناخت ہیڈ کانسٹیبل علی گل، کانسٹیبل واجد خان، کانسٹیبل عاصف علی اور کانسٹیبل زہور احمد کے نام سے ہوئی ہے۔
پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 55 کلوگرام سے زائد تانبہ (کاپر) برآمد کر لیا گیا ہے، جو مبینہ طور پر اسٹیل مل کے اندر سے چرایا گیا تھا۔