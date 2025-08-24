کراچی، قانون کے محافظ یا چور؟ پولیس اہلکار اسٹیل مل سے کاپر چراتے پکڑے گئے

ملزمان کے قبضے سے 55 کلوگرام سے زائد تانبہ (کاپر) برآمد کر لیا گیا ہے، پولیس

محمد شاہ میر خان August 24, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن نکلے، ملیر کے صنعتی علاقے میں قیمتی سرکاری سامان کی چوری میں ملوث چار پولیس اہلکار رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔

ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ کے مطابق بن قاسم پولیس نے خفیہ اطلاع پر فوری کارروائی کرتے ہوئے اسٹیل مل کے علاقے سے شاہین فورس کے چار اہلکاروں کو گرفتار کرلیا، جو مبینہ طور پر قیمتی کاپر چوری کرنے میں ملوث تھے۔

گرفتار اہلکاروں کی شناخت ہیڈ کانسٹیبل علی گل، کانسٹیبل واجد خان، کانسٹیبل عاصف علی اور کانسٹیبل زہور احمد کے نام سے ہوئی ہے۔

پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 55 کلوگرام سے زائد تانبہ (کاپر) برآمد کر لیا گیا ہے، جو مبینہ طور پر اسٹیل مل کے اندر سے چرایا گیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی، مری روڈ پر رات گئے ون ویلنگ پر سی ٹی او نے نوٹس لے لیا

Express News

کراچی، مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

Express News

لاہور؛ 12 سالہ بچی کو بازار میں ہراساں کرنے والا دکاندار گرفتار

Express News

ایف آئی اے کے نام پر جعلی ایف آئی آرز کا انکشاف، عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت

Express News

لاہور: بچیوں کو ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی، ملیر کے رہائشی نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو